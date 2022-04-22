俄羅斯央行行長周四表示，計劃在明年結束前推出可用於國際支付的數字盧布，並希望擴大願意接受俄羅斯本土發行的信用卡的國家數量。
俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）稱，央行計劃明年實現數字盧布交易，相關數字貨幣可能會用於部分國際結算。
納比烏林娜亦透露，俄羅斯計劃擴大接受俄羅斯MIR卡的國家數量。 MIR卡是類似Visa和萬事達卡的競爭品，Visa和萬事達卡如今已加入其他西方公司的制裁行列，暫停了在俄羅斯的業務。受西方制裁影響，俄羅斯人在海外支付的僅餘少量選擇，包括MIR卡和中國銀聯。
納比烏琳娜表示，儘管被大部分金融市場孤立，但俄羅斯經濟應具有競爭力，沒有必要在所有領域都推行自我封閉政策。「俄方仍然需要與那些我們願意與之合作的國家開展合作。」
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