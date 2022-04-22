俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）稱，央行計劃明年實現數字盧布交易，相關數字貨幣可能會用於部分國際結算。

納比烏林娜亦透露，俄羅斯計劃擴大接受俄羅斯MIR卡的國家數量。 MIR卡是類似Visa和萬事達卡的競爭品，Visa和萬事達卡如今已加入其他西方公司的制裁行列，暫停了在俄羅斯的業務。受西方制裁影響，俄羅斯人在海外支付的僅餘少量選擇，包括MIR卡和中國銀聯。

納比烏琳娜表示，儘管被大部分金融市場孤立，但俄羅斯經濟應具有競爭力，沒有必要在所有領域都推行自我封閉政策。「俄方仍然需要與那些我們願意與之合作的國家開展合作。」

其他報道

時代中國稱已償付周三到期美債 逆市升0.3%

馬斯克據報或伙拍Thoma Bravo收購Twitter

航班熔斷機制 據報政府「很快」放鬆

美副國務卿：美對俄制裁對中國亦適用 如中國向俄提供支持

殼牌售俄羅斯項目 三桶油母企據報正洽談

中證監方星海：基本上隔周就與美國PCAOB談判 以解決中美審計分歧

滬深三大指數低開 人行本周零投放零回籠

恒指低開420點 再創316後新低 科指挫3.1% 知乎跌22%

知乎、理想等17中企 被SEC列臨時名單 百度等5企入確定名單

滴滴上周不申請香港上市 擬因中國不滿處罰過輕

港股ADR跌394點 夜期低水401點 美期亞股下跌 美10年債息2.94厘

鮑威爾：「加息前置」策略有益

鮑威爾暗示更激進地收緊政策 美股見近兩周最大跌幅 道指跌368點