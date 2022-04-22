在岸人民幣曾貶值至6.4752元，是2021年9月29日6.4755元後最弱，現報6.4741元。離岸人民幣曾貶值至6.5043元，是2021年8月23日6.5051元後最弱，現報6.4999元。今早人行仍釋放出控制貶值節奏的信號，人民幣兌美元中間價6.4596元強於市場預期49點，偏強幅度為逾一個月最大。
不過市場看法各異，澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指，允許人民幣走弱似乎是中國央行為經濟提供進一步支持方案的一部分，現在需要觀察當局會將人民幣貶值空間限制在6.45，還是允許其進一步走弱至6.45-6.5。
花旗認為，鑒於中小企業對於就業仍然很重要，而人民幣走弱可能提高其投入成本，進而損害對他們的信心，決策者可能不會將匯率走弱作為一種政策工具。美元兌離岸元人民幣短期內可能繼續上行，但除非貿易差額惡化程度超出預期，否則不要指望匯率快速變動或趨勢出現重大變化。
其他報道
即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍 康師傅：正在調查 食物有安全合格證
中證監方星海：基本上隔周就與美國PCAOB談判 以解決中美審計分歧
恒指低開420點 再創316後新低 科指挫3.1% 知乎跌22%
知乎、理想等17中企 被SEC列臨時名單 百度等5企入確定名單
港股ADR跌394點 夜期低水401點 美期亞股下跌 美10年債息2.94厘