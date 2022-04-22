不過市場看法各異，澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指，允許人民幣走弱似乎是中國央行為經濟提供進一步支持方案的一部分，現在需要觀察當局會將人民幣貶值空間限制在6.45，還是允許其進一步走弱至6.45-6.5。

花旗認為，鑒於中小企業對於就業仍然很重要，而人民幣走弱可能提高其投入成本，進而損害對他們的信心，決策者可能不會將匯率走弱作為一種政策工具。美元兌離岸元人民幣短期內可能繼續上行，但除非貿易差額惡化程度超出預期，否則不要指望匯率快速變動或趨勢出現重大變化。

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