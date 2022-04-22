港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.04點子至0.18881%，是4月19日後最高，當日報0.19893%。
港元現報7.8447元無升跌，曾貶值最多3點子，報7.845元，亦曾升值最多1點子，報7.8446元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.0472%；1星期HIBOR升0.12點子至0.08679%；2星期HIBOR升0.51點子至0.12351%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.26點子至0.5256%；6個月期HIBOR升0.57點子至1.01571%；12個月期HIBOR升0.59點子至1.81375%。
美元指數現報100.678升值0.1點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.63157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4428%，連續2日擴闊，利差是2022年4月19日後最高，當日差距為-0.4258%
對上一次連續2日擴闊，是2022年3月24日，當日利差報-0.1282%。
其他報道
即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍 康師傅：正在調查 食物有安全合格證
中證監方星海：基本上隔周就與美國PCAOB談判 以解決中美審計分歧
恒指低開420點 再創316後新低 科指挫3.1% 知乎跌22%
知乎、理想等17中企 被SEC列臨時名單 百度等5企入確定名單
港股ADR跌394點 夜期低水401點 美期亞股下跌 美10年債息2.94厘