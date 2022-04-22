港元現報7.8447元無升跌，曾貶值最多3點子，報7.845元，亦曾升值最多1點子，報7.8446元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.0472%；1星期HIBOR升0.12點子至0.08679%；2星期HIBOR升0.51點子至0.12351%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.26點子至0.5256%；6個月期HIBOR升0.57點子至1.01571%；12個月期HIBOR升0.59點子至1.81375%。

美元指數現報100.678升值0.1點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.63157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4428%，連續2日擴闊，利差是2022年4月19日後最高，當日差距為-0.4258%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月24日，當日利差報-0.1282%。

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