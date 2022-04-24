陳茂波指出，雖然目前本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和（三月份為1.7%），但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。當中美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是三年多以來的首次。觀乎聯儲局官員最近的言論，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹。對香港而言，政府關注包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

在聯繫匯率制度下，美國加息影響將傳導至本港，息率難免跟隨向上。外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，亦難免會觸發部份資金外流。在聯繫匯率機制下，當資金流走而港匯如回落到7.85兌1美元的「弱方兌換保證」水平，金管局便會承接這些港元沽盤。

而隨着美國加息，市場預期港美息差擴闊，資金會逐漸從港元流向美元。除了息差因素以外，港元兌美元匯價同時受其他市場因素影響，例如近月港股偏軟，導致對港元需求減弱，港元匯價近期變動亦較快，因此很難準確預測港元匯率及資金走向的具體時間。但可以預期，隨著美元加息，港美息差擴闊，觸發套戥活動，港元匯率會觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出，而港元息率亦可能按市場情況上調，這是聯匯制度的設計，是正常現象。而本港有龐大的貨幣基礎（2.2萬億）作資金流出的緩衝。

而港元拆息上升將影響樓宇按揭息率，加重置業人士的負擔。但本港樓市借貸比率穩健，金管局資料顯示，現時香港過半數住宅物業業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人的平均供款與入息比率在八輪宏觀審慎措施下處於36%的低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升的能力。

至於資產價格方面，無論股市或樓市，除了息率變化，其他如供求因素、市場對宏觀經濟前景的預期及投資情緒等，都會左右其發展，在通脹升溫及息率掉頭回升之際，投資者還是以審慎管理潛在風險為上策。

本港方面，第五波疫情逐漸受控，實施數月的嚴厲社交距離措施開始分階段逐步放寬，加上消費券的效應，將有助支持今季經濟進入穩步改善的趨勢。但不少企業及打工仔仍承受著過去疫情造成的經濟壓力和打擊。即使整體經濟初步喘定，但他們實際面對的生活壓力仍需要持續穩定的環境和足夠的時間才能逐步緩解。部份經濟指標的表現亦需要時間才會見到改善。例如上周公布的首季最新失業率急升到5%，比前次高0.5個百分點，失業人數增加逾2.7萬人，總失業人數增加到18.8萬人。就業不足率亦急升到超過3%的水平。大部份行業的就業情況均見惡化，餐飲業失業率急升2.6個百分點至11%；零售業失業率則升至7.7%，上升了1.4個百分點。

現時市道雖開始好轉，但下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。