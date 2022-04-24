據內媒報道，蘭州住房公積金管理中心在「上調公積金貸款最高額度10萬元」的基礎上，又對其他貸款政策進行優化調整，包括取消了住房公積金貸款結清滿一年後方可再次申請貸款的限制，並適當調整了二套房認定規則。南通市通州區則印發《通州區穩定就業企業職工購房補貼實施細則的通知》，對區內企業穩定就業職工購買區內首套新建普通商品房最高給予房款總額2%的購房補貼。按照《通知》，補貼範圍是2022年3月21日至2023年3月20日期間內，在區內購買首套新建普通商品住宅。

此外，上海市統計局昨公佈，今年首季商品房施工面積按年跌0.5%至1.27億平方米，其中住宅施工面積按年下降6.1%至5712.44萬平方米﹔商品房銷售面積按年增長4%至412.17萬平方米，住宅銷售面積按年升10.4%至348.14萬平方米。商品房新開工面積按年跌15.8%至374.62萬平方米，下降15.8%。其中，住宅新開工面積按年增長2.4%至202.01萬平方米。 此外，1至3月，上海市固定資產投資比去年同期增長3.3%。