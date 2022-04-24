文章引述該名不具名股東建議滙控董事會，考慮將銀行「一分為二」，其中一家專注亞洲業務並保持香港上市地位，總部設在香港；另一家公司則設於倫敦，持有集團其餘亞洲以外業務。他認為，將滙控分拆成兩家較小的銀行，也意味著該銀行需要減少持有的資本以保障存戶，並且可能會提升盈利能力。

文章提到，滙控去年度有形股本回報率為8.3%，低於此前已調低的10%目標，另營運費用目標從310億美元上升至320億美元。不過，受惠於進入加息周期，匯控股價自今年初已上升逾一成。

該股東回應本報查詢時表示，地緣政治風險升溫，是他提出建議的另一主因；他認為，滙控將越來越難在中國、歐洲和美國間採取中間立場，這種立場角力令全球性銀行面臨巨大挑戰。他提到近期爆發的俄烏戰事，金融機構將愈來愈難採取中間立場，正確實反映分拆業務的緊迫性。此外，他認為，在各地政府監管越來越擔憂全球性銀行壟斷國內市場，帶來的金融安全風險下，負責決策的總部及主要監管機構卻位於其他地區，未必能及時準確掌握事情變化，亦可能會構成風險。