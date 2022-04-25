個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.72%，折合報334.73元；阿里巴巴（9988）跌2.1%，折合報84.83元；美團（3690）跌1.36%，折合報139.47元；匯控（0005）跌3.09%，折合報52.48元；建行（0939）跌0.85%，折合報5.64元。

道期現跌0.302%；標期現跌0.31%；納期現跌0.31%。日股現跌2.11%，韓股現跌1.15%，澳股休市。

紐油現跌1.57%或1.61美元，報100.46美元；布油現跌1.53%或1.64美元，報105.01美元；金價現跌0.14%或2.83美元，報1928.77美元；美國10年期債息現跌0.33%或0.0097厘，報2.889厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中海宏洋（0081）、藥明康德（2359）、招金礦業（1818）、中興通訊（0763）等。

招商證券（6099）首季純利挫43%。

泰晤士報：匯控（0005）股東建議考慮分拆 指地緣政治風險上升。

內房銷售解禁 蘭州、南通再鬆綁限購限貸。留意內房股。

新高教（2001）中期盈利按年增逾16%至3.56億元人民幣。

太陽娛樂（8082）擬改公司名為「Yeah Yeah」。

味千中國（0538）今年首季同店銷售按年跌19%。

比亞迪（1211）擬斥逾18億元人幣回購A股 每股作價不超300元。

招行首季多賺12.5% 淨利息收入升一成。中紀委：招行前行長田惠宇涉嫌違紀違法受查。招商銀行：營運正常。

海通國際（0665）上季盈轉虧蝕6.4億。

瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億。澳門3月入境客大減逾30%至52.69萬人次。留意濠賭股。

新特能源（1799）第一季多賺9倍。

西證國際（0812）暫停直營經紀業務 改以轉介形式營運。

智欣（2187）大股東減持 套現逾2.6億。

中國乘聯會：料4月狹義乘用車銷量按年跌近32%。留意車股。

中再保（1508）首季原保費收入按年增5.1%。

中國動向（3818）上季同店銷售錄中單位數下跌。

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