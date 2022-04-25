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恒指低開353點 科指跌2.8% 招行跌5%

恒指今早低開353點或1.72%，報20284點，成交金額18億元；國指今早低開128點或1.85%，報6843點。恒生科技指數開市報3885點，跌2.88%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。電能實業（0006）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，61隻下跌，4隻無升跌。電能實業（0006）升0.28%，報53元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌5.09%，報49.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報171.7元，無升跌；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報42.2元，跌7.15%。

恒指續低於10天線(21086.97點)、20天線(21524.67點)。科指續低於10天線(4161.97點)、20天線(4362.29點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）無成交，報4.55元。藥明康德（2359）開市報106.5元，跌0.47%。招金礦業（1818）開市報7.83元，跌4.63%。中興通訊（0763）開市報16.02元，跌0.99%。

招商證券（6099）首季純利挫43%。開市報8.63元，跌2.92%。

泰晤士報：匯控（0005）股東建議考慮分拆，指地緣政治風險上升。開市報52.6元，跌2.86%。

內房銷售解禁，蘭州、南通再鬆綁限購限貸。合景泰富（1813）開市報2.7元，跌2.53%；寶龍地產（1238）無成交，報2.54元；旭輝（0884）開市報3.59元，跌4.77%；碧桂園（2007）開市報5.21元，跌2.98%；中海外（0688）開市報24.5元，跌1.61%；華潤置地（1109）開市報34.8元，跌2.52%。

新高教（2001）中期盈利按年增逾16%至3.56億元人民幣。開市報2.39元，升1.27%。

太陽娛樂（8082）擬改公司名為「Yeah，Yeah」。無成交，報0.041元。

味千中國（0538）今年首季同店銷售按年跌19%。無成交，報1.14元。

比亞迪（1211）擬斥逾18億元人幣回購A股，每股作價不超300元。開市報227.4元，跌1.81%。

招行（3968）首季多賺12.5%，淨利息收入升一成。中紀委：招行前行長田惠宇涉嫌違紀違法受查。招商銀行：營運正常。見52周低49.4元，開市報49.4元，跌5.09%。

海通國際（0665）上季盈轉虧蝕6.4億。見52周低1.32元，開市報1.32元，跌2.22%。

瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億。澳門3月入境客大減逾30%至52.69萬人次。新濠國際發展（0200）無成交，報6.17元；美高梅中國（2282）無成交，報4.46元；澳博（0880）開市報3.18元，跌3.64%；永利澳門（1128）開市報4.71元，跌2.48%；銀河娛樂（0027）開市報43.5元，跌1.58%；金沙中國（1928）開市報17.3元，跌0.92%。

新特能源（1799）第一季多賺9倍。開市報17元，跌0.7%。

西證國際（0812）暫停直營經紀業務，改以轉介形式營運。無成交，報0.032元。

智欣（2187）大股東減持，套現逾2.6億。無成交，報2.86元。

中國乘聯會：料4月狹義乘用車銷量按年跌近32%。吉利（0175）開市報11.24元，跌3.1%；比亞迪（1211）開市報227.4元，跌1.81%；廣汽集團（2238）開市報6.35元，跌2.31%；東風集團股份（0489）無成交，報5.67元；長城汽車（2333）開市報11.18元，無升跌；北京汽車（1958）開市報2.43元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.43元；小鵬汽車（9868）開市報92.1元，跌3.91%；理想汽車（2015）開市報85.9元，跌5.66%；蔚來集團（9866）開市報136元，跌2.16%。

中再保（1508）首季原保費收入按年增5.1%。開市報0.71元，跌1.39%。

中國動向（3818）上季同店銷售錄中單位數下跌。開市報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見53元，開市報53元，升0.28%。

破底股方面

破底股包括，比亞迪電子（0285）見52周低13.68元，開市報13.68元，跌5.26%；招商銀行（3968）見52周低49.4元，開市報49.4元，跌5.09%；海通國際（0665）見52周低1.32元，開市報1.32元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.228元，升9.09%；復星醫藥（2196）開市報33元，升5.6%；飛魚科技（1022）開市報0.39元，升5.41%；開拓藥業（9939）無成交，報0.62元；寶力科技（0164）開市報0.395元，升3.95%；泰凌醫藥（1011）開市報0.202元，升3.59%；鴻承環保科技（2265）開市報0.72元，升2.86%；天立教育（1773）開市報0.76元，升2.7%；銀建國際（0171）開市報0.47元，升2.17%；裕元工業（0551）開市報11.36元，升1.97%；雍禾醫療（2279）開市報11.78元，升1.55%。

下跌異動股，包括，京東健康（6618）開市報42.2元，跌7.15%；新華保險（1336）開市報20.85元，跌6.92%；理想汽車（2015）開市報85.9元，跌5.66%；碧桂園服務（6098）開市報30.3元，跌5.31%；比亞迪電子（0285）見52周低13.68元，開市報13.68元，跌5.26%。

 

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