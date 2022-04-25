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比08年更差 中國最佳宏觀對沖基金將中國股票敞口削至零

彭博社報道，中國表現最好的宏觀對沖基金之一，半夏投資將中國股票敞口削減至零。

上海半夏投資管理中心的創始人李蓓表示，這家2020年名列本地排行榜首的基金已將股票敞口削減至零，以防經濟形勢惡化以及股市進一步下跌。

李蓓表示，對於基金經理來說，今年的形勢可能比2008年更糟糕。她表示，即使是在全球金融危機期間，持有國債也可能是一個成功的策略，但現在很難找到一個可以賺錢的地方。

她最近在公司的微信公眾號中表示，omicron變種傳播力如此之強，意味著中國的清零政策「需要上海人做出犧牲，需要經濟受到更大的影響，需要很多的上市公司也承擔一定的損失。」她還表示，對於在上海的基金經理，他們要做核酸，尋找食物，還要關心經濟的波動，「的確是身心俱疲」。

李蓓表示，雖然更多長時間封控的可能性或將令經濟進一步放緩，但鑒於大宗商品價格高企，以及聯儲會加快升息步伐的情況下中美利差收窄，刺激成長的空間受到約束。她表示，由於地方政府債務已經處於高位，家庭借貸意願減弱，加槓桿幾乎不是一個可行的選擇。

李蓓相信，中國央行今年晚些時候將不得不開始降息——可能會在大宗商品價格下跌之後——從而提振債券。她表示，如果不這樣做就無解。

 

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