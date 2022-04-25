相關報道：馬斯克：除了因工作而須使用私人飛機 其餘個人消費並不高

據報，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、足球巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）都有一架灣流G650ER。

報道指，馬斯克的灣流G650ER註冊號為N628TS，根據追蹤馬斯克私人飛機的Twitter帳號，4月15日該飛機位於德州奧斯汀。報道指，2018年，馬斯克飛行了250多次，飛行里程逾24萬公里，根據私人飛機網站Corporate Jet Investor的數據顯示，G650ER每小時平均飛行成本為3662美元(約2.86萬港元)。

灣流 G650ER造價約7000萬美元（約5.46億港元），長約30米，有19個座位，內部可以訂制。常見的內部布局應該有一個前部廚房和4個生活區。廚房裡有兩個儲物間，一個微波爐和一個對流烤箱。廚房的前牆上安裝了一個觸摸屏，用來控制飛機的一部分。