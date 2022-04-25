是次調查，是在去年12月30日至今年1月20日期間進行，共獲3770名被訪者回應。香港科技大學工商管理學院院長譚嘉因教授更指，在調查中顯示，被訪者中有71.8%會願意在參與投資ESG時接受年回報13%，多於投資非ESG而取得15%年回報。雖然這是假設性問題，但是這已顯示，投資者在參與ESG投資方面，願意在投資回報上願意作平衡。投資者在選擇ESG投資時，80.3%為他們首選注意的地方，其次為了解有關產品及回報，分別佔比79.8%及67.3%。在ESG三大元素中，有45.2%被訪者選擇環境（E）元素，同時有更多被訪者，佔比達52.1%選擇社會責任（S）作為最重要考慮元素。他認為，香港在發展ESG產品方面只屬起步階段，有需要增加投資者教育，令大眾了解更多。

瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科表示，從2019年3月起至今年3月，以公司旗下9款有在港有銷售而與ESG有關的基金管理資產規模，已由2019年3月的169.53億美元，增至455.95億美元，這反映投資者興趣持續增加，越來越多私人銀行客戶及零售投資者注意。單是過去一年，該等ESG基金銷售錄得1.5倍增長。至於投資ESG基金回報是否一定少於傳統基金，他認為，近年已見ESG基金的投資表現優於傳統基金產品。業界有需要向對於ESG投資觀念接受的年青投資者進一步推廣。

曾劭科續稱，投資者對ESG三項元素的重要性分別不會平均化，當中E的元素會繼續為人注視，在投資上，會繼續重視能源效益及減碳、減廢，同時隨著政局發展，會比過往更講求能源獨立性，可預見會呈現地區性發展。在社會責任領域，會講求更加環保，同時在管治上，會講求更多合作。因應氣價及能源價格更高，歐盟已加快引入太陽能、風電、更綠化的氫能，並且更講求能源獨立性。隨著ESG市場規模越益壯大，他預見市場會更加受規管，將更加講求做好披露，料有助減低「漂綠」問題的發生。