美股先跌後升，多隻大型科技股本周公布業績，市場出現逢低吸納，另外，Tesla創辦人馬斯克以440億美元收購Twitter並將其私有化的交易得到Twitter董事會一致同意，預計將於今年稍後完成。大摩預測美股面臨跌入熊市風險，因投資者對經濟衰退和聯儲會大幅收緊貨幣政策感到擔憂之際難以找到避風港。