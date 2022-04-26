美股先跌後升，多隻大型科技股本周公布業績，市場出現逢低吸納，另外，Tesla創辦人馬斯克以440億美元收購Twitter並將其私有化的交易得到Twitter董事會一致同意，預計將於今年稍後完成。大摩預測美股面臨跌入熊市風險，因投資者對經濟衰退和聯儲會大幅收緊貨幣政策感到擔憂之際難以找到避風港。
道瓊斯工業平均指數曾跌488點，收漲238點，升幅0.71%，報34049點。標普500指數收漲24點，升幅0.57%，報4296點。納斯達克綜合指數收漲165點，或1.29%，報13004點。
微軟升2.44%，報280.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而雪佛龍跌2.15%，報157.49元，拖低道指22點。
科技股方面，蘋果收市報162.88元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2461.48元，升2.87%，亞馬遜收市報2921.48元，升1.19%，Facebook收市報186.99元，升1.56%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.81%，報445點。德國DAX指數收跌1.55%，報13924點；法國CAC 40指數跌2.01%，報6449點；英國富時100指數收跌1.88%，報7380點。