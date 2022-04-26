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【選股王】華潤萬象值得留意

恒指今早升375點，收報20244點，成交金額638億元。美股反彈，納指升逾1%，港股今早在科技股帶動下持續反彈，恒科指大漲5.37%，收復周一的失地，美團（3690）、京東（9618）、網易（9999）大升7%至10%。中央強調要促進汽車消費，電車股向好，比亞迪（1211）、小鵬（9868）、理想（2015）升4%至10%。科技股中，現在較強勢的是美團和網易，汽車股以比亞迪走勢較佳。

人行昨晚下調外匯存準1個百份點，今早又重申會以貨幣政策支持經濟，人民幣在岸及離岸匯價反彈達400點子。近期人幣期權成交暢旺，較多投機盤押注貶值，即使外匯存準實質影響有限，但卻代表中央的取態，期權平倉下引發較強反彈。另一因素是歐元、英鎊、日圓都跌了不少，短線開始技術性反彈，也利好人幣匯價，中港股市今天也受惠。

人行召集6大行、12家股份制銀行及5大AMC開會，要求向一眾出險房企提供全方位信貸支持，AMC可以向銀行收購出險房企的貸款、關聯方應收帳、並且不計入房地產集中度。消息早在周日流傳，昨日大跌市時未有反應，午後再有報道，內房股尾市回升，今早續大漲，旭輝（0884）升逾10%，碧桂園服務（6098）升7.7%，華潤萬象（1209）值得留意。

今年內房調控放寬，但樓市仍然偏弱，一來3、4線城市銷售很難回升，二來疫情又打擊1、2線城市銷情，強如華潤置地（1109）合約銷售也按年下跌。不過，中央救市力度愈來愈大，加上潤地項目集中在1、2線城市，下半年銷售有望回升，可帶動華潤萬象也向好。過去大半年華潤萬象每次反彈，多能回升至通道頂部，最少也可挑戰20天線，現分別處於42.1元和38.3元，均高於現價37.05元。

張兆聰

明報首席評論員