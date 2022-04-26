人行昨晚下調外匯存準1個百份點，今早又重申會以貨幣政策支持經濟，人民幣在岸及離岸匯價反彈達400點子。近期人幣期權成交暢旺，較多投機盤押注貶值，即使外匯存準實質影響有限，但卻代表中央的取態，期權平倉下引發較強反彈。另一因素是歐元、英鎊、日圓都跌了不少，短線開始技術性反彈，也利好人幣匯價，中港股市今天也受惠。

人行召集6大行、12家股份制銀行及5大AMC開會，要求向一眾出險房企提供全方位信貸支持，AMC可以向銀行收購出險房企的貸款、關聯方應收帳、並且不計入房地產集中度。消息早在周日流傳，昨日大跌市時未有反應，午後再有報道，內房股尾市回升，今早續大漲，旭輝（0884）升逾10%，碧桂園服務（6098）升7.7%，華潤萬象（1209）值得留意。

今年內房調控放寬，但樓市仍然偏弱，一來3、4線城市銷售很難回升，二來疫情又打擊1、2線城市銷情，強如華潤置地（1109）合約銷售也按年下跌。不過，中央救市力度愈來愈大，加上潤地項目集中在1、2線城市，下半年銷售有望回升，可帶動華潤萬象也向好。過去大半年華潤萬象每次反彈，多能回升至通道頂部，最少也可挑戰20天線，現分別處於42.1元和38.3元，均高於現價37.05元。

張兆聰

明報首席評論員