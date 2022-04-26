邵偉信表示，香港分行網絡已經重新開放，預期財富管理收入會迅速恢復，不過首季是財富管理銷售重要季度，即使其餘三季回復正常，對整年表現仍會有影響。對於香港業務，他認為影響屬暫時性，Omicron疫情在其他市場影響約為3個月，英國結束疫情數周後經濟回復正常，相信亦會同樣在香港發生，第二季香港收入可回復增長。

匯控環球銀行及資本市場業務（GBM）亦按年下跌3.92%至40.12億元，受環球債務市場業務及自營投資業務收入減少影響。邵偉信表示，該行業務結構較其他投資銀行表現強勁，證券交易、託管、外匯表現較佳，環球銀行業務亦受惠於利率上升，而他們在美國上市業務較少，所受影響較低。他指GMB業務能受惠於利率上升，例如流動性和資金管理、交易、證券服務，有助業務收入表現。

全球經濟增長預期放緩，對於經濟不明朗會否影響客戶貸款意欲，邵偉信指目前未見客戶活動有減少，過去兩年環球商界降低槓桿，今年首季則是首次恢復擴張，自新冠疫情後回復，除香港以外，亞太貸款餘額增長有10%。他指客戶對經濟前景審慎，不過疫後經濟有所恢復，客戶正在大幅投資，帶動貸款增長。他又指今年全球增長預期仍有3.5%，亞洲仍有5%，雖然明年歐洲、美國、英國業務會放緩，但他們會加強香港、中國內地等東方市場，預期仍會有不錯增長。

匯控首季淨息差按季擴闊0.07厘至1.26厘，自2020年以來首季錄得季度上升。邵偉信表示，該行預計聯儲局在5月和6月各加息0.5厘，與市場預期大致相符，聯儲局較其之前預期提早和加快加息，對該行淨息差相當有利。美國加息也將帶動港元拆息上升，預期會在未來一至兩季內明顯向上。

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