中國繼上海之後，北京的新冠肺炎疫情升溫。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，相關消息已導致國內市場不安，由於上海大部分地區仍處於封鎖狀態，市場越來越擔心疫情可能導致中國各地的供應鏈進一步中斷。對中國風險資產而言，相信會出現出一步疫情相關的市場波動。
趙耀庭又指，儘管近期市場下跌，但認為國內投資者情緒可能已接近築底。近期資金外流主要來自散戶和投機者，涉及週期性股票，而機構投資者的資金流一直不活躍。從估值的角度來看，共同基金持有的前100隻中國股票目前處於2010年以來未見的遠期市盈率水準。他認為，復蘇的道路已經鋪好，更多的貨幣和財政政策支持應該可以穩定經濟增長的基本面。
他相信，現時的疫情可能在幾個月內開始消退，當局可以在未來部署更有效和更有針對性的政策。以目前的估值來看，A股開始顯得具有吸引力，特別是對於能夠承受短期市場波動的長期投資者而言。股票投資者可能會考慮開始在獲得政策支持的行業建倉，例如替代能源、電動汽車和高科技製造業。對於固定收益投資者而言，中國可能會加大財政刺激力度，這意味著財務穩健的地方政府融資平台發行的債券可能很快迎來更多投資機會。
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