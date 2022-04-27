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港交所首季盈利跌31%至26.68億元 符預期

港交所（0388）公布截至3月底止首季業績，期內收入及其他收益為46.9億元，按年跌 21%，股東應佔溢利26.68億元，按年倒退31%，按季跌1%，每股盈利2.11元，不派息。

公司解釋，期內標題平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少，加上電子首次公開招股服務費用減少令存管費用減少，導致主要業務收入按年跌16%至47.64億元。公司資金的投資轉蝕1.04億元，源於集體投資計劃的公平值虧損淨額1.89億元，反映全球股票及固定收益市場的估值下跌。期內EBITDA利潤率為75%，按年下跌6個百分點。

首季聯交所現貨產品平均每日成交金額1260億元，按年跌36%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額205億元，跌22%， 標題平均每日成交金額1465億元，按年少35%。滬股通及深股通平均每日成交金額1059億元人民幣，跌16%；債券通北向通平均每日成交金額339億元人民幣，升34%兼創新高。

港交所中午續前收報321.2元，跌0.2%，半日成交4.15億元。

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