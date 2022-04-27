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恒指半日微升18點 受惠國策基建股造好 創夢天地半日彈23%

恒指半日小幅向上，升18點或0.09%，報19952點，成交金額647億元；國指升36點或0.53%，報6783點。恒生科技指數收報3963點，升1.23%。

科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）跌0.29%，收報84.65元；騰訊（0700）跌0.24%，收報335元；美團（3690）升4.89%，收報152.4元；小米（1810）升2.03%，收報11.08元；京東（9618）收報220.2元，升3.77%；快手（1024）收報59.3元，升2.15%。

藍籌中以海底撈（6862）表現最好，升6.37%，收報14.36元；恒生（0011）表現最差，半日跌3.45%，收報140元。匯控（0005）昨日公布季績，惟半日逆市向下，收報47.9元，跌3.23%。

中央財經委會議定調加強基建，相關股份造好。中國鐵建（1186）收報4.99元，升2.89%；海螺水泥（0914）收報41.6元，升6.39%；潤泥（1313）收報6.43元，升4.72%;鞍鋼（0347）收報3.27元，升4.47%。

醫藥股走低，復星醫藥（2196）收報31.75元，跌8.1%；中生製藥（1177）收報3.87元，跌1.78%；國藥控股（1099）收報17.1元，跌0.93%；和黃醫藥（0013）收報24.05元，跌3.8%。

創夢天地（1119）計劃回購，該股半日大幅反彈，收報2.58元，升23.44%。