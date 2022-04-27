美團（3690）持續強勢，今早再升近5%，京東（9618）升近4%，合力抵銷了匯控（0005）下跌的影響。贛鋒（1772）首季純利升640%，股價高開高走升9%。上海無症狀感染人數回落，體育用品股、啤酒股、餐飲股等亦強勢。市場擔心全球供應過剩，疫苗股、抗新冠口服藥概念股大跌，康布諾（6185）、復星醫藥（2196）、開拓（9939）等跌幅逾8%。

今年手機需求下降，內地以至全球首季付運量均減少，小米（1810）長跌長有，手機設備股舜宇（2382）、瑞聲（2018）等齊跟隨。但有一隻股份例外，就是高偉電子（1415）。高偉收入幾乎全數依賴蘋果，觀乎今年蘋果概念股業績偏弱，例如藍思科技，去年第4季盈轉虧，今年首季收入又跌20%，看不到能獨善其身。但高偉的概念是透過與內地創業板股份蘇大維格成立合營，發展飛時測距(ToF)擴散器、VR及AR光學零件等元宇宙產品。

天風證券分析師郭明錤曾預計，蘋果VR/AR的頭戴設備將於2022末到2023年初推出，隨後於2023至2025年期間發佈AR智能眼鏡。若今年尾如期推出，現在正是炒作的好時間。走勢上，高偉近期走出高低腳雙底或上升三角形，初步可確認突破阻力。若能升破9元料升勢加劇，但失守8元、上升勢頭受破壞便要止蝕。

張兆聰

明報首席評論員