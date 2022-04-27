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創興銀行去年多賺1.68% 淨利息收入增12%

已退市的創興銀行公布，去年屬股本擁有人之溢利按年上升1.68%至15.05 億元，減值準備前之營業溢利按年升17.6%至25.25億元。

期內創興銀行淨利息收入按年增長12.27%至32.86億元，淨費用及佣金收入增長21.9%至5.29億元，淨息差繼續保持穩定，按年上升1個基點至1.35%。客戶貸款按年上升8.91%至1551億元，客戶存款則按年升9.75%至2011億元。該行指，不斷優化收入結構，非利息收入按年上升25.91%至11.11億元。

去年越秀集團成功完成對創興銀行的私有化程序，創興銀行成為越秀集團的全資附屬公司，並於去年底獲越秀集團注資53億元，銀行的資本充足率提升，截至去年底一級資本比率為16.8%。

該行積極開拓內地市場，去年內地分支機構資產規模按年上升18.55%至逾700億港元。內地營業收入佔比由2020年的21.49%提升至2021年的25.52%。年內深圳分行、廣州海珠支行遷址、深圳南山支行正式開業。

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