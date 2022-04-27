報道指，在過去幾周的會議上，習近平向高層經濟和金融官員表示，確保中國經濟穩定增長很重要，因為這對顯示中國一黨制是優於西方自由民主制度，以及美國政治和經濟上都在衰落至關重要。

知情人士指，為響應習近平提振經濟的號召，中國政府部門正在討論加快大型基建項目建設的計劃，特別是製造業、科技、能源和食品行業的項目，討論的內容包括為刺激消費支出而向個人發放優惠券的計劃。

深圳將通過美團、京東平台發放5億人幣消費券

據深圳市商務局消息，為持續擴大內需、促進消費，鼓勵市民留深過節，做好疫情防控和經濟社會發展「雙統籌」，深圳將通過美團（3690）、京東（9618）平台，向深圳消費者陸續發放5億元人民幣消費券，更好滿足市民購物、美食、旅遊等留深過節消費需求。

去年第四季，美國經濟按年增長5.5%，增速超過中國經濟的4%。美國總統拜登當時表示，這是廿年來美國經濟增速首次超過中國，引發中國政府高層官員的不安。

此前有報道指。中國今年經濟增長預期目標約5.5%左右，但有經濟學家質疑，中國政府堅持「動態清零」的防疫政策下能否實現目標。