余偉文表示，制訂央行數碼貨幣的發展及監管方向需作多方權衡，尤其是政策事項及所衍生的利弊，當局在討論文件詳細表述引入數碼港元所涉及的政策問題，並就數碼港元在哪些應用情景比現有的電子支付方式更為優勝、哪些設計特點有助促進香港未來的數碼經濟和創新、數碼港元應如何與現有的支付系統互聯互通等問題進行討論。

余偉文指出，目前大部分全球央行仍在研究央行數碼貨幣，只有極少數央行已決定推出央行數碼貨幣或已訂下政策立場。即使本港最終決定推出數碼港元，距離全面推出並廣泛應用還有一段漫長的道路。推行央行數碼貨幣與否，必須經過全面及深思熟慮的探討方能勾畫下一步路線圖。

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