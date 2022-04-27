金管局發布《從政策及設計角度看「數碼港元」》的討論文件，闡述了在香港引入零售層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」或e-HKD）所涉及的主要政策及設計事項，並邀請公眾及業界在5月27日或以前提出意見。總裁余偉文強調，當局尚未就推出數碼港元作出任何決定，公眾意見將為研究建立更扎實基礎，幫助當局訂定政策以維持貨幣及金融穩定。收集和分析意見後，當局期望於今年稍後時間發表相關的政策立場和取態。
余偉文表示，制訂央行數碼貨幣的發展及監管方向需作多方權衡，尤其是政策事項及所衍生的利弊，當局在討論文件詳細表述引入數碼港元所涉及的政策問題，並就數碼港元在哪些應用情景比現有的電子支付方式更為優勝、哪些設計特點有助促進香港未來的數碼經濟和創新、數碼港元應如何與現有的支付系統互聯互通等問題進行討論。
余偉文指出，目前大部分全球央行仍在研究央行數碼貨幣，只有極少數央行已決定推出央行數碼貨幣或已訂下政策立場。即使本港最終決定推出數碼港元，距離全面推出並廣泛應用還有一段漫長的道路。推行央行數碼貨幣與否，必須經過全面及深思熟慮的探討方能勾畫下一步路線圖。
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