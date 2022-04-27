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按證調升定息按揭年利率 今年第3次

按證公司於2020年推出定息按揭試驗計劃，並在去年底將之恒常化，但當時已指出今年起會不時檢視息率。據該公司網站顯示，繼4月份的年利率調升後，5月份較4月份又進一步調高。

按證公司的定息計劃分為10年期、15年期及20年期，4月份的年利率分別為2.2厘、2.35厘及2.5厘。但據網站最新顯示，5月份的年利率將分別加至2.45厘、2.6厘及2.75厘。由於目前市面上的H按封頂息率，普遍為2.5厘，因此今次按證公司加息後，其中兩個年期的年利率都會高於銀行H按的封頂息率。

這並非按證公司首次加定息年利率，去年底按證宣布把定息由試驗計劃變為恒常計劃，當時的年利率分別為1.99厘、2.09厘及2.19厘。但2月份時，10年期已加至2.1厘，不再有2厘以下的水平，其他年期亦有加息。按證公司早前亦指，由今年2月起，會按其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息年利率，並每月公布。而計及5月份，今年按證已3次上調利息。

按證公司的定息按揭計劃在2020年2月的《財政預算案》中首次提出，最初定為10年期2.75厘、15年期2.85厘、20年期2.95厘。但在當年5月正式推出時，因應市場利率下降，而下調為10年期2.55厘、15年期2.65厘、20年期2.75厘。去年10月是第二次下調息率。但此後由跌轉升，5月份進一步加息後，20年期的息率已回升至兩年前推出時的水平。

按證公司的定息按揭主要有兩大優勢，除了可以鎖定供款期內的加息風險，亦可免壓力測試。而借貸人的定息期亦不一定限於10年、15年或20年，事實上只要滿3年罰息期，便可轉按至市場上其他計劃。

不過由於利率固定，過往多年低息環境下，定息按揭不算受歡迎，據金管局最新2月份的數據，當月新批出的按揭貸款，僅0.1%選擇定息，97.3%都選擇H按。

 

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