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中石化今年首季多賺24% 

中石化（0386）公布，今年第一季純利233.38億元（人民幣．下同），按年上升24.3%，基本每股盈利0.193元。期內，經營收益按年增長13.6%至329.6億元。按中國企業會計準則，第一季淨利潤226.05億元，按年增加24.5%。

按集團業務分類，勘探及開發業務第一季息稅前利潤114.63億元，按年增加2.73倍。油氣當量產量1.21億桶，增加3.7%，其中天然氣產量3139.4億立方英尺，增加7.7%。原油產量增加1%至6907萬桶，原油實現價格增加62.2%至每桶89.02美元，天然氣實現價格增加15.2%至每千立方尺8.14美元。

第一季煉油業務息稅前利潤229.19億元，按年增加15.2%。完成原油加工量6419萬噸，增長2.7%；生產成品油產量3736萬噸，增長 4.7%。

期內，營銷及分銷業務息稅前利潤89.93億元，按年增加5.2%。成品油總經銷量下跌1.8%至5102萬噸，境內成品油總經銷量增加2.6%至4106萬噸。

第一季化工業務息稅前利潤18.9億元，按年下跌79.5%。乙烯產量增長6.7%至360.6萬噸，化工產品經營總量增長4%至2064萬噸。

中石化今日收報3.82港元，升0.26%。

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