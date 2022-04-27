中石化（0386）公布，今年第一季純利233.38億元（人民幣．下同），按年上升24.3%，基本每股盈利0.193元。期內，經營收益按年增長13.6%至329.6億元。按中國企業會計準則，第一季淨利潤226.05億元，按年增加24.5%。
按集團業務分類，勘探及開發業務第一季息稅前利潤114.63億元，按年增加2.73倍。油氣當量產量1.21億桶，增加3.7%，其中天然氣產量3139.4億立方英尺，增加7.7%。原油產量增加1%至6907萬桶，原油實現價格增加62.2%至每桶89.02美元，天然氣實現價格增加15.2%至每千立方尺8.14美元。
第一季煉油業務息稅前利潤229.19億元，按年增加15.2%。完成原油加工量6419萬噸，增長2.7%；生產成品油產量3736萬噸，增長 4.7%。
期內，營銷及分銷業務息稅前利潤89.93億元，按年增加5.2%。成品油總經銷量下跌1.8%至5102萬噸，境內成品油總經銷量增加2.6%至4106萬噸。
第一季化工業務息稅前利潤18.9億元，按年下跌79.5%。乙烯產量增長6.7%至360.6萬噸，化工產品經營總量增長4%至2064萬噸。
中石化今日收報3.82港元，升0.26%。
其他報道
歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱 有過百新股排隊申請上市感樂觀
電盈MakerVille 官網及logo亮相 主攻創作、藝人管理及活動三方面
WeWork共享工作空間TOWER 535租址遭入稟追近2.42億欠款
WSJ：習近平要求中國今年GDP增速超美國 以顯示中國政黨制度優於西方
三星奪2月全球5G安卓智能機市佔24% Galaxy A52s 5G最暢銷
騰訊音樂回應網易云音樂起訴：無視事實來碰瓷 無助音樂行業發展