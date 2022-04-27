穩就業還包括支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。企業可與職工協商彈性工作制穩崗。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

國常會又提到，要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉。

同時，要保障交通骨幹網絡高效運行。督促收費站、服務區應開盡開，疏通機場、港口集疏運。要打通物流微循環，推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。保障農資農產品運輸，強化重點區域、行業和企業物流保障，實行非接觸式接駁等。

同時，會議指出將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策，擴大到受疫情影響的所有困難中小微企業、個體工商戶，將失業保險穩崗返還比例最高提至90%。支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。