moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

國常會：穩就業是保經濟關鍵 須保障產業鏈、交通物流正常運轉

中國總理李克強召開國務院常務會議，據內地傳媒報道，會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要落實黨中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業；要拓展就業崗位，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，推進高校畢業生「百萬就業見習」。此外，還要開展一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。

穩就業還包括支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。企業可與職工協商彈性工作制穩崗。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

國常會又提到，要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉。

同時，要保障交通骨幹網絡高效運行。督促收費站、服務區應開盡開，疏通機場、港口集疏運。要打通物流微循環，推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。保障農資農產品運輸，強化重點區域、行業和企業物流保障，實行非接觸式接駁等。

同時，會議指出將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策，擴大到受疫情影響的所有困難中小微企業、個體工商戶，將失業保險穩崗返還比例最高提至90%。支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。