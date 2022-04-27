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國常會︰採取更有力舉措穩就業 推進企業復工達產

據央視報道，國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行；聽取交通物流保通保暢工作匯報，要求進一步打通堵點、暢通循環。

早前國家統計局公布，首季中國城填失業率為5.5%，但單計3月份則為5.8%，創22個月高。早前「權威人士」便向《新華社》稱，今年城鎮就業的新成長勞動力近1600萬人，其中高校畢業生1076萬，兩者均為近年新高，因此穩就業成為當前經濟工作的重中之重。

據央視，今日的會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要落實黨中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業。

一要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的採取「點對點」幫扶。

二要支持市場主體穩崗。將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策擴大到受疫情影響的所有困難中小微企業、個體工商戶，將失業保險穩崗返還比例最高提至90%。支持地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬帶和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。企業可與職工協商彈性工作制穩崗。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

三要拓展就業崗位。落實大眾創業、萬眾創新相關政策。推進高校畢業生「百萬就業見習」。啟動一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。

四要做好就業服務和兜底保障。健全高校畢業生就業網簽系統。取消畢業生到人才服務機構報到手續。研究助學貸款延期還款等舉措。對因疫情影響暫時失業、未參加失業保險的困難人員，給予臨時救助。

五要壓實各地穩就業責任，作為績效考核，確保完成全年就業目標。

會議指出，交通物流是市場經濟的經脈。針對近期部分地區物流受阻，國務院建立了工作機制。要統籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國際國內物流，包括推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營、盡快推出1000億元再貸款支持物流倉儲等企業融資、合理支持車貸延期還貸等措施。