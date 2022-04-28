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美股表現反覆兩連陰 道指升61點

美股業績期表現反覆，隔晚從3月以來的最大跌勢中反彈，但收市價遠低於日內高位，三大指數連續兩日陰燭，納指見去年3月5日後最低。大量公司業績報告正在影響市場信心，福特，Pinterest Inc.和高通因業績穩健而上漲；Facebook 母公司Meta第一季度日活躍用戶數量超過預期，於收市後市段股價上升13%。

經濟數據方面，美國3月商品貿易逆差飆升至紀錄高點。其他消息方面，德國據悉準備支持歐盟分階段實施對俄羅斯石油禁令，對於如何制定以石油為目標的制裁機制，歐盟目前尚未做出最終決定。

道瓊斯工業平均指數收漲61點，升幅0.19%，報33301點。標普500指數收漲8點，升幅0.21%，報4183點。納斯達克綜合指數收跌1點，或0.02%，報12488點。

Visa升6.47%，報214.11美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻85點，而波音跌7.53%，報154.46元，拖低道指82點。

科技股方面，蘋果收市報156.57元，跌0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報2285.89元，跌3.67%，亞馬遜收市報2763.34元，跌0.87%，Facebook收市報174.95元，跌3.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.73%，報444點。德國DAX指數收漲0.28%，報13793點；法國CAC 40指數漲0.48%，報6445點；英國富時100指數收漲0.54%，報7425點。

 