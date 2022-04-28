美股業績期表現反覆，隔晚從3月以來的最大跌勢中反彈，但收市價遠低於日內高位，三大指數連續兩日陰燭，納指見去年3月5日後最低。大量公司業績報告正在影響市場信心，福特，Pinterest Inc.和高通因業績穩健而上漲；Facebook 母公司Meta第一季度日活躍用戶數量超過預期，於收市後市段股價上升13%。