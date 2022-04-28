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港股ADR升63點 夜期高水56點 美期亞股升 中海油等業績

美股上升，港股ADR升63點或0.32%，報20009點，夜期升75點或0.38%，報20002點，夜期高水56點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.09%，折合報334.5元；阿里巴巴（9988）升2.46%，折合報86.63元；美團（3690）升2.29%，折合報151.28元；匯控（0005）跌0.69%，折合報47.77元；建行（0939）升0.3%，折合報5.5元。

道期現升0.09%；標期現升0.61%；納期現升1.06%。日股現升0.04%，韓股現升0.2%，澳股現升0.97%。

紐油現跌0.41%或0.42美元，報101.6美元；布油現跌0.68%或0.71美元，報104.6美元；金價現跌0.08%或1.66美元，報1884.44美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報2.8318厘。

滬港通及深港通南向休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中海油（0883）、國航（0753）、南航（1055）、中交建（1800）、萬科（2202）、海螺（0914）等。

阿里（9988）總部所在，杭州市將啟動常態化核酸檢測。

思摩爾（6969）：非執董劉金成旗下深圳上市公司擬減持3.5%股權，涉值近37億。

比亞迪（1211）首季純利升2.4倍，收入漲63%。

中壽（2628）首季新業務價值按年跌14.3%。

中石化（0386）今年首季多賺24%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱，有過百新股排隊申請上市感樂觀。

361度（1361）首推NFT，同步推同款服飾。

電盈（0008）MakerVille，官網及logo亮相，主攻創作、藝人管理及活動三方面。

福萊特玻璃（6865）今年首季少賺近48%。

上置集團（1207）去年扭虧為盈，不派息。

 

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