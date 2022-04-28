moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開172點 科指上試10天線 阿里升4%

恒指今早高開172點或0.87%，報20118點，成交金額24億元；國指今早高開65點或0.97%，報6851點。恒生科技指數開市報4041點，升1.52%。北水暫停。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中銀香港（2388）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌32隻升，15隻下跌，19隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.08%，報88元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.76%，報37.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報14.94元，升6.71%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報14.88元，跌2.75%。

恒指續低於10天線(20605.48點)。科指上試10天線(4061.49點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海油（0883）開市報10.5元，升0.38%。國航（0753）無成交，報5.31元。南航（1055）開市報4.39元，升2.33%。中交建（1800）開市報4.4元，升1.38%。萬科（2202）開市報18.1元，升1.91%。海螺（0914）開市報42元，升0.72%。

阿里（9988）總部所在，杭州市將啟動常態化核酸檢測。開市報88元，升4.08%。

思摩爾（6969）：非執董劉金成旗下深圳上市公司擬減持3.5%股權，涉值近37億。開市報17.46元，跌0.11%。

比亞迪（1211）首季純利升2.4倍，收入漲63%。開市報226.8元，升1.25%。

中壽（2628）首季新業務價值按年跌14.3%。開市報11.1元，無升跌。

中石化（0386）今年首季多賺24%。開市報3.84元，升0.52%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱，有過百新股排隊申請上市感樂觀。開市報321.4元，無升跌。

361度（1361）首推NFT，同步推同款服飾。無成交，報4.02元。

電盈（0008）MakerVille，官網及logo亮相，主攻創作、藝人管理及活動三方面。開市報4.47元，無升跌。

福萊特玻璃（6865）今年首季少賺近48%。開市報26.7元，升3.09%。

上置集團（1207）去年扭虧為盈，不派息。

異動股

上升異動股，包括，山東新華製藥股份（0719）開市報6.99元，升6.72%；金蝶（0268）開市報14.94元，升6.71%；創勝集團醫藥（6628）開市報24.05元，升0.63%；龍源電力（0916）開市報16.3元，升6.12%；伊泰（3948）開市報11.7元，升5.22%；榮昌生物（9995）開市報29.65元，升5.14%；藥明康德（2359）開市報109元，升4.51%；雅生活服務（3319）開市報12.12元，升4.48%；新東方（9901）開市報8.32元，升4.26%；同程藝龍（0780）開市報14元，升4.17%。

下跌異動股，包括，卓越教育集團（3978）開市報0.255元，跌7.27%；樂普生物（2157）開市報6.6元，跌3.23%；兆科眼科（6622）開市報4.15元，跌3.04%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位6.5元，開市報6.505元，跌3.41%；龍湖（0960）開市報37.05元，跌2.76%；中芯國際（0981）開市報14.88元，跌2.75%；愛帝宮（0286）開市報0.41元，跌2.38%；農夫山泉（9633）開市報40.2元，跌1.95%。

 

其他報道

港股ADR升63點 夜期高水56點 美期亞股升 中海油等業績

阿里總部所在 杭州市將啟動常態化核酸檢測

美國對華競爭法案據報或延後

美股表現反覆兩連陰 道指升61點