恒指今早高開172點或0.87%，報20118點，成交金額24億元；國指今早高開65點或0.97%，報6851點。恒生科技指數開市報4041點，升1.52%。北水暫停。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中銀香港（2388）、農夫山泉（9633）拖累大市。
藍籌32隻升，15隻下跌，19隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.08%，報88元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.76%，報37.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報14.94元，升6.71%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報14.88元，跌2.75%。
恒指續低於10天線(20605.48點)。科指上試10天線(4061.49點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中海油（0883）開市報10.5元，升0.38%。國航（0753）無成交，報5.31元。南航（1055）開市報4.39元，升2.33%。中交建（1800）開市報4.4元，升1.38%。萬科（2202）開市報18.1元，升1.91%。海螺（0914）開市報42元，升0.72%。
阿里（9988）總部所在，杭州市將啟動常態化核酸檢測。開市報88元，升4.08%。
思摩爾（6969）：非執董劉金成旗下深圳上市公司擬減持3.5%股權，涉值近37億。開市報17.46元，跌0.11%。
比亞迪（1211）首季純利升2.4倍，收入漲63%。開市報226.8元，升1.25%。
中壽（2628）首季新業務價值按年跌14.3%。開市報11.1元，無升跌。
中石化（0386）今年首季多賺24%。開市報3.84元，升0.52%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱，有過百新股排隊申請上市感樂觀。開市報321.4元，無升跌。
361度（1361）首推NFT，同步推同款服飾。無成交，報4.02元。
電盈（0008）MakerVille，官網及logo亮相，主攻創作、藝人管理及活動三方面。開市報4.47元，無升跌。
福萊特玻璃（6865）今年首季少賺近48%。開市報26.7元，升3.09%。
上置集團（1207）去年扭虧為盈，不派息。
異動股
上升異動股，包括，山東新華製藥股份（0719）開市報6.99元，升6.72%；金蝶（0268）開市報14.94元，升6.71%；創勝集團醫藥（6628）開市報24.05元，升0.63%；龍源電力（0916）開市報16.3元，升6.12%；伊泰（3948）開市報11.7元，升5.22%；榮昌生物（9995）開市報29.65元，升5.14%；藥明康德（2359）開市報109元，升4.51%；雅生活服務（3319）開市報12.12元，升4.48%；新東方（9901）開市報8.32元，升4.26%；同程藝龍（0780）開市報14元，升4.17%。
下跌異動股，包括，卓越教育集團（3978）開市報0.255元，跌7.27%；樂普生物（2157）開市報6.6元，跌3.23%；兆科眼科（6622）開市報4.15元，跌3.04%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位6.5元，開市報6.505元，跌3.41%；龍湖（0960）開市報37.05元，跌2.76%；中芯國際（0981）開市報14.88元，跌2.75%；愛帝宮（0286）開市報0.41元，跌2.38%；農夫山泉（9633）開市報40.2元，跌1.95%。
其他報道
港股ADR升63點 夜期高水56點 美期亞股升 中海油等業績