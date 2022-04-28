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【有片：選股王】心連心小注博反彈

恒指今早升243點，收報20190點，成交金額567億元。A股周三急升後今早滬升深跌，在下跌多時、人心虛怯下，周三急升後未有彈散算是一個好現象。港股較強勢的是石油、內銀、煤炭、基建，加上匯控（0005）和友邦（1299）回升，推動恒指在期指結算日向好。

現在格局是救市受惠股主導，中鐵（0390）是基建股中最強，水泥方面則以中建材（3323）走勢較佳，而增長股基本因素暫時無法推動股價持續上升。另外，亦要留意低殘股反彈力度較大，例如阿里（9988）、招行（3968）今早升3.7%及5.7%，明顯跑贏同業，最弱勢的股份跑出，傳統智慧這不是一個好訊號。

俄羅斯宣布延長化肥出口禁令至8月底，化肥股向好。中化化服（0297）、中海石化（3983）均升超3%，心連心（1866）更升6%。

心連心早前發盈喜，預料首季盈利增長不低於70%，刺激股價向好，但其後又宣布以每股6.5元，配售5650萬股，又令股價回落至通道底部。宏觀來看，俄烏戰事將會持續下去，全球化肥、農產品價格難以回落，化肥股可能已反映利好因素，但不容易轉勢。心連心配股後股價調整，今早由通道底部回升，可小注在6.8元入市博有進一步反彈。再次失守配股價6.5元便止蝕。

張兆聰

明報首席評論員