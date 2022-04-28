在岸人民幣在岸人民幣曾貶值最多0.46%，貶值至6.591元，是2020年11月30日6.5944元後最弱。離岸人民幣離岸人民幣曾貶值最多0.78%，貶值至6.6379元，是2020年11月9日6.6495元後最弱。

中銀證券全球首席經濟學家、前外匯局官員管濤周四撰文稱，未來短期內資本集中外流規模超過貨物貿易順差、外匯供不應求缺口擴大、人民幣匯率重新承壓的情形不能排除。

管濤又指，中國若改變當前匯率靈活性的做法需要三思，資本外流不必然導致匯率走弱，但如果匯率承壓，僅靠穩匯率恐難留住外資，其結果只能是讓其高位套現離場。管濤又指，經驗表明，匯率僵化與金融開放是危險的政策組合。

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