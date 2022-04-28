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渣打：預期全年平均淨息差約為1.4厘

渣打（2888）首季淨息差為1.29厘，按季上升10個基點，其中7個基點由利率上升帶動，包括3個月港元拆息在期內上升0.29厘帶動。渣打預期，全年平均淨息差將上升至約1.4厘，加上預期資產增長低至中單位數，帶動今年淨利息收入上升。不過，該行指出，未來央行再加息1厘，銀行所獲得益會因為存款成本上升、香港按揭息率接近封頂上限，和部分加息得益已由現有國債對沖獲利而被減少。

渣打期內除稅前基本溢利按年上升4%至15億美元，大幅好過市場期的10.9億美元，主要由金融市場業務，按年增加27%至16.38億美元帶動。財務總監賀方德表示，該行在俄羅斯的風險敝口不多，在該方面所受損失不大。另外，因市場波動增加，企業客戶在選擇權和外匯對沖需求上升，大宗商品急劇波動亦帶動客戶以期貨固定價格的需求，帶動該部分業務的收入上升。

首季財富管理收入按年下跌17%至5.3億美元，其中香港收入按年下降26%，香港以外的大中華及北亞區減少32%，賀方德指是因為對市况疲弱影響產品銷售，以及中國內地、香港、韓國和台灣的防疫措施影響，他對財富管理業務維持審慎，因為市場環境依然有挑戰性，內地亦持續有封鎖措施，不過在香港則已經放寬。由於預期利息收入改善，今年收入增長可輕微超過早前所訂的5%至7%指引範圍。

內地推行清零防疫政策，對於該行拓展業務的影響，賀方德表示，雖然內地經濟增長會因經濟活動受阻放緩，不過該行在中國內地集中在跨境業務和企業資金業務，內地進出口活動仍然活躍，雖然該行為內地房地產提撥，不過其他部分表現仍然強勁。他指疫情可能零售企業，但不影響在2024年將中國在岸和離岸業務稅前利潤增長一倍的目標。

 

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