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【羅仕揚專欄】退市只是偽命題？

    記得那些年的中美貿易協議嗎？數數手指，不過是兩三年前的事，但經歷過世紀疫情，一切已像輪迴過幾世般遙遠。侵侵主政時，中美貿易戰經常成為拖累大市表現的因素，雙方每有動作，或多或少都會牽動到環球投資者的情緒。磋商陷入僵局時，為大市帶來負面影響是意料中事；不過即使談判露曙光，股市卻不一定受正面刺激。那兩年的日常坐盤操作，就是看媒體每天怎樣報道侵侵完全「無路捉」的Twitter，再看看市場如何解讀，在貿易戰你來我往的拉鋸中度過。

    突然提起中美貿易戰，不是為了考古，而是想帶出「歷史總是不斷重覆」的道理。拜登上台後，貿易戰爭議逐步退場，不過卻不代表中美未有在經濟或金融領域上對峙。當年國策鼓勵企業走出去到海外上市，想不到這些中概股卻變成了磨心，中概股的退市的憂慮，近年已取貿易協議而代之，成為了中美角力連續劇的主軸。

    三月中的突然股災，現在回看已彷如隔世；但近至本周一的大市再度急挫，相信大家仍有印象吧？無獨有偶，引發這兩次調整的原因，都與中概股退市風險有關。雖然，三月急跌時俄烏戰事影響更深；亦雖然，本周初捱沽亦與美加快加息有更大關係；但中概股退市，始終是一個既遠且近，看來沒影響、但又未必沒影響的原因。幾批中概股接連被入「預定除牌名單」，可以預視的劇本是，名單將會越加越長，而市場所關心的幾隻巨無霸級別的中概股，如阿里巴巴（9988）及京東（9618）等，最終理應亦會出現在名單內，但相信納入的時機，應該會是待中美就審計標準的磋商，進入較白熱化的討論階段時，才會以此作為談判的籌碼。

    正因如此，中概股退市風險在談判見真章前，或許只是偽命題。沒錯，當「預定退市名單」首次出現時，確實引起市場震驚，但嚇得幾次而又「無乜料到」，市場已不再恐慌，甚至漸感麻木，對此反應亦越來越少。「彈出彈入」是所有國際談判的常態，審計談判亦不會例外：中方說一句積極樂觀，美方即反彈一句為時尚早；到美方說必須完全遵守準則，又到中方說一句堅決反對。很熟悉嗎？這豈不是侵侵貿易戰的2.0嗎？劇本相同，參演雙方相同，甚至連劇情發展也大致相同，再一次引證「歷史總是不斷重覆」的道理。

    由明嘲暗諷到打開口牌，是當年中美貿易談判劇情推進的起承轉合。由於太多人也加把嘴，而且局中人總愛如準特首般，說些誇大而空洞的口號式空話；到了貿易戰後期，除非具份量的官員說些狠話，又或者談判出現重大進展或破裂，否則任得雙方來回數十板，股市也像有抗體般不為所動。也不要以為將來達成協議，必然是個利好因素，別忘記雙方早已打開口牌，甚麼議題有爭議、甚麼議題有共識，缸友早已心裡有數，無論消息好壞，市場早有心理準備；反過來說，屆時真的達成共識，說不定消除不明朗因素後，反而吸引投資者趁好消息出貨。誰敢說利好消息肯定必升無疑？

    說到底，貿易戰又好，中概股退市爭議也好，只是一個「誰需要誰多些」的利益爭奪遊戲。為甚麼美國大加關稅，中國製貨品依然想出口到當地？只因計算過後依然有錢賺。為甚麼中概股面對如此多限制，依然想維持在美國上市的地位？只因美股市場成交大深度足，做起融資活動來也格外容易。當然，這幾年大批中概股來港第二上市，也算是為自己留了一條後路 ------ 我不一定需要美股市場，港股也一樣有深度可融資，但這似乎是取態大於實際意義，目的只是增加談判桌上的籌碼。畢竟，兩者在投資者的參與程度上，依然有著暫未能收窄的距離。    

    至於中概股的吸引力，對港股投資者來說也是節節減退。由於質素較佳的中概股，大部分已回歸港股市場，現是剩下的縱使不是「蘿底橙」，也實在很難說服投資者去做勇者。中概股表現亦拖了其後腿，過去一年中概股的崩盤實在太深入民心，入場等如變蟹的機會大過獲利，單是已在港股已上市的，最少也從高位蒸發一半、甚至更多，又有誰願意去接火棒？大部分中概股的股權結構也有先天不足，特別是一眾中概科技股，在其發跡之初，不少原始股東經過ABC輪融資，以極低成本購入股權，到初創壯大成巨擘後，即使股價最終由高位調整逾半，比起其入場成本依然有極高倍數增長。原始股東減持的憂慮陰魂不散，還有那些一到禁售期完結就拋售的員工股，都限制了投資者重倉的意欲。

    還有一點，就是不少中概股上市經年，至今依然欠奉賺錢能力。想當年在上市前或上市初期，未實現盈利曾經是入場原因，因為可以讓投資者買一個夢 ------ 待公司成功扭虧為盈後，可令估值得以重估的夢。然而過得幾年，不少未賺過錢的公司，依然在無了期燒錢，投資者開始質疑，它們是否真的有實現盈利的一天？新上市的知乎（2390），幾隻視頻股，甚至是新能源汽車股，面對的問題亦一樣：資本開支大，但找不到將廣大客戶群變成產生盈利的方式，說穿了其實是商業模式出了事，如果管理層欠缺求變能力，依然找不到變現方法，沉淪下去將是唯一下場。

    退與不退，縱然市場繼續有雜音，倒不覺得是甚麼會影響大市的決定性因素。與其憂慮中概股退市這偽命題，倒不如擔心大台重播秋官神劇，「秋官效應」會否掀起新一波跌浪。太迷信、太怪力亂神？不，難道時至今日，你依然覺得股市是個講求理性的地方嗎？

羅仕揚