友邦稱，該行因Omicorn爆發，在多個市場的新業務銷售受到暫時性干擾。雖然各個市場的時間點有所不同，惟大部份市場的每日感染個案在急劇增加之後迅速回落，因此銷售受到最嚴重干擾的時期有限。在感染個案從高位大幅回落的市場中，其銷售活動已有所回升。

中國內地業務繼為友邦首季貢獻新業務價值最大的市場，不過若撇除內地業務，首季新業務價值按年只下跌8%，較整體為低。集團新業務價值率下降，主要由於中國內地業務轉向較平衡的產品組合，及銷售額下跌導致承保開支超支增加，不過在內地的年化新保費則按年有增長。

友邦稱，去年2月生效的監管變動加速了對傳統保障型產品的需求，長期儲蓄產品的強勁銷售令去年下半年較平衡的產品組合繼續維持。友邦去年全年活躍代理微跌，不過在去年下半年的強勁招聘動力支持下，中國業務的新入職代理人數較2021年第一季錄得雙位數字增長。此外，新開設的湖北武漢分公司已於首季展開銷售業務，為新增地區的新業務價值作出貢獻。

香港業務在代理和夥伴分銷渠道增長的支持下，新業務價值較2021年第一季錄得增長。儘管香港持續實施跨境旅遊限制，惟透過澳門分公司向中國內地旅客的銷售所帶來的新業務價值顯著增加。