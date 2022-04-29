美股業績期，強勁的盈利表現推動美股見7周最大升幅，Meta Platforms大漲18％，創下2013年以來最大漲幅，PayPal Holdings Inc.上漲11％，得益於營收超過預期；高通引領美國晶片股走高。不過，科技股在盤後交易中下跌，亞馬遜公布業績後股價下跌10%。英特爾下跌5%，因銷售展望疲軟。蘋果也於周收市後出業績，受惠強勁的iPhone和服務需求，收入、利潤超過預期，並授權大規模股票回購，但該公司預計供應鏈問題將令本財季收入至多減少80億美元。