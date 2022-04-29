美股業績期，強勁的盈利表現推動美股見7周最大升幅，Meta Platforms大漲18％，創下2013年以來最大漲幅，PayPal Holdings Inc.上漲11％，得益於營收超過預期；高通引領美國晶片股走高。不過，科技股在盤後交易中下跌，亞馬遜公布業績後股價下跌10%。英特爾下跌5%，因銷售展望疲軟。蘋果也於周收市後出業績，受惠強勁的iPhone和服務需求，收入、利潤超過預期，並授權大規模股票回購，但該公司預計供應鏈問題將令本財季收入至多減少80億美元。
經濟數據方面，受貿易逆差激增和庫存成長放慢拖累，美國第一季度GDP意外萎縮，折合年率下降1.4%。拜登將原因歸結為「技術因素」，稱就業、消費和投資都保持強勁。
道瓊斯工業平均指數收漲614點，升幅1.85%，報33916點。標普500指數收漲103點，升幅2.48%，報4287點。納斯達克綜合指數收漲382點，或3.07%，報12871點。
Salesforce升6.23%，報185.74美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而Amgen跌4.28%，報238.13元，拖低道指70點。
科技股方面，蘋果收市報163.64元，升4.51%，谷歌母公司Alphabet收市報2370.45元，升3.69%，亞馬遜收市報2891.93元，升4.65%，Facebook收市報205.73元，升17.59%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報447點。德國DAX指數收漲1.35%，報13979點；法國CAC 40指數漲0.98%，報6508點；英國富時100指數收漲1.13%，報7509點。