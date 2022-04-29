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港股ADR跌62點 夜期低水164點 四大內銀、平保等業績 美期向下 亞股升

美股上升，港股ADR跌62點或0.31%，報20213點，夜期跌62點或0.31%，報20112點，夜期低水164點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報339.45元；阿里巴巴（9988）升1.04%，折合報89.17元；美團（3690）跌0.98%，折合報147.44元；匯控（0005）跌0.41%，折合報48.65元；建行（0939）跌0.65%，折合報5.56元。

道期現跌0.088%；標期現跌0.6%；納期現跌1.29%。日股休市，韓股現升0.88%，澳股現升0.79%。

紐油現跌0.31%或0.32美元，報105.03美元；布油現跌0.03%或0.04美元，報107.55美元；金價現升0.18%或3.5美元，報1897.95美元；美國10年期債息現跌0.33%或0.0094厘，報2.8224厘。

北水續休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中行（3988）、交行（3328）、農業銀行（1288）、中銀香港（2388）、建行（0939）、工行（1398）、中石油（0857）、中國平安（2318）、郵儲銀行（1658）、雅生活服務（3319）、東航（0670）、中國鐵建（1186）、中國中鐵（0390）、中信銀行（0998）、中建材（3323）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、中車（1766）等。

東原仁知（2352）上市，定價11.9元。

友邦（1299）首季新業務價值跌18%至8.53億美元。

中原銀行（1216）溢價1.2倍配新股，籌56.7億。

南航（1055）今年首季虧損擴大至45億人幣。

華電國際（1071）今年首季少賺50.3%。

財險（2328）今年首季少賺3.2%。

謝瑞麟（0417）發盈喜，料扭虧為盈至少賺1500萬。

萬科（2202）首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣。

中海油（0883）首季純利升1.3倍，派特別息1.18元，徐可強辭任首席執行官。

數碼通（0315）伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃。

 

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