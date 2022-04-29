恒指今早低開4點或0.03%，報20271點，成交金額21億元；國指今早低開20點或0.3%，報6897點。恒生科技指數開市報4053點，跌0.32%。
匯控（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，32隻下跌，25隻無升跌。中海油（0883）升6.64%，報11.56元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌4.02%，報15.76元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，13隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報120.7元，升1.94%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報173.9元，跌3.5%。
恒指迎接下降中的10天線(20510.92點)，科指高於10天線(4042.52點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報3.1元，跌0.64%。交行（3328）開市報5.45元，跌1.09%。農業銀行（1288）無成交，報0.465元。中銀香港（2388）無成交，報28.95元。建行（0939）開市報5.54元，跌1.07%。工行（1398）開市報4.75元，無升跌。中石油（0857）開市報3.85元，升2.12%。中國平安（2318）開市報49.8元，跌0.3%。郵儲銀行（1658）開市報6.06元，跌1.14%。雅生活服務（3319）開市報12.12元，升4.48%。東航（0670）開市報2.61元，升0.38%。中國鐵建（1186）無成交，報0.465元。中國中鐵（0390）開市報5.45元，無升跌。中信銀行（0998）無成交，報4.01元。中建材（3323）開市報10.66元，升0.76%。中遠海控（1919）開市報12.3元，跌0.65%。中遠海運港口（1199）無成交，報5.58元。中車（1766）開市報2.93元，升0.34%。
東原仁知（2352）上市，定價11.9元。開市報11.9元，無升跌。
友邦（1299）首季新業務價值跌18%至8.53億美元。開市報79.5元，升2.05%。
中原銀行（1216）溢價1.2倍配新股，籌56.7億。開市報0.95元，升14.46%。
南航（1055）今年首季虧損擴大至45億人幣。開市報4.39元，升2.33%。
華電國際（1071）今年首季少賺50.3%。開市報2.82元，升2.55%。
財險（2328）今年首季少賺3.2%。開市報8.05元，升0.12%。
謝瑞麟（0417）發盈喜，料扭虧為盈至少賺1500萬。開市報1元，無升跌。
萬科（2202）首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣。開市報18.1元，升1.91%。
中海油（0883）首季純利升1.3倍，派特別息1.18元，徐可強辭任首席執行官。開市報11.56元，升6.64%。
數碼通（0315）伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃。無成交，報4.12元。
破底股包括，光啟科學（0439）見52周低0.118元，開市報0.12元，無升跌；同方泰德（1206）見52周低0.475元，開市報0.495元，跌1%；雲智匯科技（1037）見52周低0.28元，開市報0.295元，跌1.67%。
異動股
上升異動股，包括，創夢天地（1119）開市報2.97元，升3.13%；明發（0846）開市報0.375元，升27.12%；天鴿互動（1980）開市報0.75元，無升跌；中原銀行（1216）開市報0.95元，升14.46%；萬華媒體（0426）開市報0.149元，升11.19%；指尖悅動（6860）開市報0.15元，升1.35%；榮昌生物（9995）開市報29.65元，升5.14%；中國抗體（3681）開市報2.28元，升8.06%；寶光實業（0084）開市報0.057元，跌1.72%；君實生物（1877）開市報52.85元，跌0.19%；啟明醫療（2500）開市報12.44元，升0.48%。
下跌異動股，包括，卓越教育集團（3978）開市報0.255元，跌7.27%；希望教育（1765）平上市低位0.46元，開市報0.52元，升1.96%；呷哺呷哺（0520）開市報3.75元，升1.35%；澳洲成峰高教（1752）開市報0.096元，跌1.03%；開拓藥業（9939）開市報0.59元，無升跌；天立教育（1773）開市報0.71元，無升跌；FRIENDTIMES（6820）開市報1.2元，跌6.25%；依波路（1856）開市報2.29元，跌0.43%；宇華教育（6169）平上市低位1.26元，開市報1.4元，升0.72%；楓葉教育（1317）開市報0.355元，無升跌；譽宴（1483）開市報1元，升2.04%。
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