根據申報文件顯示,Tesla創辦人馬斯克申報在4月26日和4月27日出售約440萬股Tesla股票,總價值為39.9億美元。馬斯克其後於Twitter發文稱,今天過後沒有進一步出售特斯拉股份的計劃。

No further TSLA sales planned after today