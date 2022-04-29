農業銀行（1288）公布，今年第一季純利707.5億元（人民幣，下同），按年增長7.42%，基本每股盈利0.2元。
期內，營業收入增長5.84%至2058.57億元，當中淨利息收入1509.68億元，按年增長7.75%，淨利息收益率2.09%；手續費及佣金淨收入316.69億元，按年增長4.27%。
截至3月底止，總資產30.89萬億元，較去年底增加6.26%。客戶貸款及墊款總額18.15萬億元，較去年底增長5.69%。總負債28.35萬億元，較去年底增長6.4%。吸收存款23.51萬億元，較去年底增長7.32%。不良貸款餘額2544.49億元，較去年底增加86.67億元或3.53%；不良貸款率1.41%，較去年底下降0.02個百分點。撥備覆蓋率307.5%，較去年底上升7.77個百分點。
於3月底，集團核心一級資本充足率11.36%，較去年底減少0.08個百分點；一級資本充足率13.58%，較去年底增加0.12個百分點；資本充足率17.18%，較去年底增加0.05個百分點。
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