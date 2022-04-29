富達發表《2022 年全球女性投資理財調查》報告指出，香港女性普遍預期在63歲退休，較男性早兩年。她們預期需要平均每月2.2萬元來維持21年退休生活，而香港男性預期需要平均每月2.3萬元。調查發現，只有32%的女性對現時的財政狀況感樂觀，而37%的男性有同一想法；33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，40%男性有同一想法。

同時，女性在規劃退休儲蓄方面較為被動，27%的女性有定期為退休作額外儲蓄， 37%的女性表示有主動善用退休積蓄作投資。有37%的女性表示扣除日常開支後沒有足夠資金，31%的女性不知如何為退休儲蓄作最佳的部署，有20%女性表示她們有其他的儲蓄需要，如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲蓄。

在考量退休後所需資金時，不論女性或男性，均重視退休後所需要或追求的生活模式 ，以及退休後可動用收入。 超過六成香港女性退休後較重視外遊，其次是繼續追求個人興趣，以及財務上足以應付家中的護理費用。男性則認為外遊及繼續追求個人興趣均同樣重要。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，隨著香港放寬社交距離措施，港人籌劃消費計劃，同時應抽時間審視個人的長遠財務目標，在可行情況下考慮投放部分資金作退休儲蓄和投資。