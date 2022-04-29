中信銀行今日收報4.01港元，無升跌。截至3月底止，集團資產質量總體保持穩健水平，不良貸款餘額、不良貸款率持續逐季「雙降」。不良貸款餘額670.59億元，較去年底減少4億元；不良貸款率1.35% ，較去年底下降0.04個百分點；撥備覆蓋率184.19% ，較去年底上升4.12個百分點；貸款撥備率2.49% ，較去年底下降0.01個百分點。

集團核心一級資本充足率8.66%，較去年底下降0.19個百分點；一級資本充足率10.59%，較去年底下降0.29個百分點；資本充足率 13.05%，較去年底下降0.48個百分點。

同時，中信銀行擬以供股方式發行A股及H股，集資不超過400億元。A股及H股均按照每10股供不超過3股的比例，向全體A股和H股股東配售。若以該行截至去年底的總股本為基數測算，是次配售股份數量不超過146.8億股，其中A股供股股數不超過102.16億股，H股供股股數不超過44.65億股。

該行表示，供股集資所得將全部用於補充核心一級資本，提高該行資本充足率，支持未來業務持續健康發展，增強資本實力及競爭力。