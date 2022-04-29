世茂服務指，由於羅兵咸在其辭任函中指出，其要求世茂服務提供有關集團開發的若干新業務，包括工程服務和社區智能服務，在其管理賬目就集團收入確認與比較於2022年3月底發佈的未經審核全年業績的調整，金額約為9.23億元人民幣的資料。不過，由於最新一波疫情爆發，導致世茂服務位於上海總部辦公大樓被防疫封控，加上參與準備程序的部份員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定，公司未能向羅兵咸提供資料。因此，羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

集團指，由於公司未能與羅兵咸就完成審核的時間表及可能額外費用達成一致意見，故認為委聘另一家外部核數師，在切實可行的情況下儘快推進完成審核工作，符合公司及股東的最佳利益，已議決建議羅兵咸辭任核數師職務，昨日生效（4月28日）。

集團已改為委仕大華馬施雲會計師事務所為公司新核數師，同時假設中國的新冠疫情的情況無進一步惡化及無採取進一步的嚴厲措施以對抗疫情，估計到任的核數師將需要六至八個星期才能完成審計過程，預計2021年度經審核全年業績將於2022年6月底前刊發。

在世茂服務的未經審核2021年業績中，集團純利為11.3億元，按年增63.1%﹔每股盈利為0.47元，並建議末期息派發率為30%。2021年收入為84.26億元，按年增67.7%，四大收入來源分別是物管、社區增值服務、非業主增值服務及城市服務。而是次涉及調整問題的新業務為「城市服務」，收入達8.55億元。

此外，佳兆業美好（2168）亦同樣將核數師致同「炒魷魚」。據佳兆業美好公告，由於中國最近爆發新型疫情，集團2021年業績的審核程序受到不利影響。公司尚未能夠與致同就雙方接受的時間表達成協定，以就2021年年度業績完成審核。

公司認為，推進及委聘另一名外聘核數師並在切實可行的情況下盡快完成審核符合公司及股東的最佳利益，並已議決建議致同辭任公司核數師職務，致同並已即日辭任（4月29日）。同時，集團議決委任開元信德為公司新核數師。

集團預計，假設中國的新冠疫情不會進一步惡化，且不會進一步施加嚴厲措施對抗疫情，公司預計新任核數師需要約六至八星期方可完成審核程序，包括收取相關銀行確認。在此基礎上並與開元信德進行討論後，公司預計將於2022年6月中旬刊發2021年經審核業績。