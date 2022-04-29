富力指出，由於中國及香港因應近期新冠疫情反覆而實施的防控政策，其財務報告及審核程序嚴重受到影響，原因為集團若干管理層及僱員在中國及香港新一輪新冠疫情接受檢疫隔離；及就集團2021年業績審核向第三方取得若干外部確認出現延誤。

因此集團未能與羅兵咸就完成其2021年業績審核達成雙方可接納的時間表，故認為繼續進行工作及在切實可行的情況下盡快完成審核符合公司、股東及債權人的最佳利益，因此議決建議羅兵咸永道辭任公司核數師，令公司可委聘另一名合資格外部核數師在切實可行的情況下盡快完成審核。

羅兵咸則於其辭任函中表示，尚未取得富力的若干銀行詢證函和其他審計詢證函的回函、集團就確認其部分已落成待售物業及發展中物業於2021年可變現淨值減值的計算支持資料，及就2021年遞延所得稅資產確認基準的進一步解釋及相關支持性資料；以及就集團借款及其他帶息負債的合同履行情況及再融資安排之進一步資料，以及集團2022年起不少於十二個月的現金流量預測之進一步資料，這將可能影響2021年綜合財務報表列報、持續經營編制基礎及相關披露的評估。

此外，集團披露其境內債「19富力02」將於明日召開債權人會議，議案包括要求給予富力自本期債券兌付日起30日的寬限期，在寬限期內富力未足額兌付本息不違成違約事件，以及不設罰息。同時，調整債務兌付方案安排，利息兌付日期仍為2022年5月9日，但本金兌付時間調整為2022年5月9日起的12個月，從第六個月開始兌令第一期本金，2022年11及12月及2023年1-4月每月兌付4000萬元本金，最後一期在2023年5月兌付總額為1.6億元的本金，順延期間不另計利息等。