科技巨企英特爾（美：INTC）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）最新業績指引遜市場預期，隔晚科技股領跌美股。道指昨天收跌939點或2.8%，報32977點，全月累跌3.9%。標指收市報4131點創今年新低，跌155點或3.6%，整月累跌8.8%，是2020年3月以來最大單月跌幅。納指亦跌536點或4.2%至今年新低，收報12334點，單月累跌13.3%，是2008年10月以後錄得最大的單月跌幅。