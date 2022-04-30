科技巨企英特爾（美：INTC）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）最新業績指引遜市場預期，隔晚科技股領跌美股。道指昨天收跌939點或2.8%，報32977點，全月累跌3.9%。標指收市報4131點創今年新低，跌155點或3.6%，整月累跌8.8%，是2020年3月以來最大單月跌幅。納指亦跌536點或4.2%至今年新低，收報12334點，單月累跌13.3%，是2008年10月以後錄得最大的單月跌幅。
主要科技股急挫，亞馬遜昨天大跌14.1%，為2006年以來最大單日跌幅。NVIDIA（美：NVDA）跌6.2％，微軟（美：MSFT）跌4.2%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）和蘋果均跌3.7%，Meta（美：FB）跌2.6%。
內地擬實施封城壓抑疫情，或會拖累原油進口需求，國際油價個別發展。紐約期油每桶報104.11美元，下跌1.19%，布蘭特期油每桶報106.08美元，跌1.1%，。
中央昨天傳出多項利好消息，包括對平台經濟實施常態化監管，以及持續將近一年的科技股「監管風暴」告終，在美上市的中概股急升，帶動納斯達克金龍中國指數漲4.5%，收報6705點。拼多多（美：PDD）升逾13.5%，微博（美：WB）漲8.9%，阿里巴巴（美：BABA）和京東（美：JD）均升逾6%。
ADR港股比例指數微跌1.4%，報20797點。阿里巴巴（9988）ADR折合報95.23港元，比香港跌6.7%。美團（3690）ADR比香港跌2.6%。騰訊（0700）、中國人壽（2628）、中國石油（0857） ADR均跌逾2%。恒指夜期收報20731點，低水358點。