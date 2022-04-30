moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

科企業績指引遜預期 納指創金融海嘯後最差單月表現

科技巨企英特爾（美：INTC）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）最新業績指引遜市場預期，隔晚科技股領跌美股。道指昨天收跌939點或2.8%，報32977點，全月累跌3.9%。標指收市報4131點創今年新低，跌155點或3.6%，整月累跌8.8%，是2020年3月以來最大單月跌幅。納指亦跌536點或4.2%至今年新低，收報12334點，單月累跌13.3%，是2008年10月以後錄得最大的單月跌幅。

主要科技股急挫，亞馬遜昨天大跌14.1%，為2006年以來最大單日跌幅。NVIDIA（美：NVDA）跌6.2％，微軟（美：MSFT）跌4.2%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）和蘋果均跌3.7%，Meta（美：FB）跌2.6%。

內地擬實施封城壓抑疫情，或會拖累原油進口需求，國際油價個別發展。紐約期油每桶報104.11美元，下跌1.19%，布蘭特期油每桶報106.08美元，跌1.1%，。

中央昨天傳出多項利好消息，包括對平台經濟實施常態化監管，以及持續將近一年的科技股「監管風暴」告終，在美上市的中概股急升，帶動納斯達克金龍中國指數漲4.5%，收報6705點。拼多多（美：PDD）升逾13.5%，微博（美：WB）漲8.9%，阿里巴巴（美：BABA）和京東（美：JD）均升逾6%。

ADR港股比例指數微跌1.4%，報20797點。阿里巴巴（9988）ADR折合報95.23港元，比香港跌6.7%。美團（3690）ADR比香港跌2.6%。騰訊（0700）、中國人壽（2628）、中國石油（0857）    ADR均跌逾2%。恒指夜期收報20731點，低水358點。