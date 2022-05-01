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上月3大電動車企出貨量急跌 封城嚴重影響生產

受上海封城以致供應鏈中斷影響，上月內地3大電動車企的交付量都急跌。近月一直在交付量領先同業的小鵬（9868）昨晚公布，上月交付量僅9002宗，按月跌42%，不過按年仍有75%升幅。而今年首4個月，合共交付43563輛，按年仍有1.4倍增幅。

蔚來（9866）上月只交付5074輛電動車，按月及按年分別下降49%及24%。該公司近月交付量明顯放緩，被另外兩家車企迎頭趕上，今年首4個月均不過萬輛，目前共交付30842輛，按年僅增14%。

理想（2015）上月交付4167輛，按月急跌逾6成，按年亦跌25%。今年首4個月共交付35883輛，按年仍有98%升幅。

3大車企均把交付量下跌歸因於疫情及封城措施。理想聯合創始人沈亞楠表示，集團的製造基地在常州，80%以上的零部件供應商都在長三角，尤其是在上海和崑山。這些地區的疫情嚴影響集團4月份的生產，導致部分用戶延遲交付。目前集團正與供應鏈夥伴一起恢復產能，旨在縮短用戶等待交貨的時間。

小鵬指集團一直積極應對新冠疫情，因此影響了整體供應鏈、製造及運輸，但4月的交付量仍反映了集團與合作夥伴的努力。蔚來亦指疫情影響生產，集團密切關注形勢對業務及財務狀況的影響。