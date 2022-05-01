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洪灝的最後4份報告︰中概股、資本外逃、誰還在賣、3月之亂

交銀國際研究部主管洪灝盛傳被禁言，事實上內地社交媒體賬戶已遭凍結，包括微信及微博。市場揣測很多。他最後4份「中國市場策略」報告，分別是3月14日的《三月之亂，夕惕若厲》、3月16日的《又一次技術修復：誰還在賣？》、3月28日的《警惕資本外逃》及4月1日的《中概股真正擔心的是什麼？》。

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在3月14日的《三月之亂，夕惕若厲》，他以統計持股數量變化，得出機構投資者正在拋售港股的結論；他又引用外資中國國債持倉變化的數據，表示外資正在減持。他重申對A股的預測，即上證綜指將在3200點至3800點之間徘徊，最壞情況更可能跌穿3000點。而該指數後來在4月底確實一度跌穿3000點，低見2863點。但他沒有一面倒看淡市場，他引用港匯遠期點數，得出市場對香港未來的信心未減弱的結論。

3月中內地及港股市場大幅反彈，他在3月16日的《又一次技術修復：誰還在賣？》一文指，他再引述數據佐證，指港股市場相當高的做空（沽空）量表明市場正在全面潰敗、繳械投降。但他沒有完全悲觀，他指香港深陷深度配置價值，如果美國經濟不衰退，恒指將迅速修復。

3月28日的《警惕資本外逃》，開首第一句是「禍福相依」，他指市場信心受挫，資本開始外逃。他引用的數據包括，以美元計價的證券投資項目下，銀行代客收付款差額驟降，顯示資本外流壓力；銀行代客結售匯餘額變化，表明資本外流壓力，等等。

4月1日的《中概股真正擔心的是什麼？》， 他認為中概股暴跌元凶未必因為美國立法要讓中資股退市，更可能是因為互聯網監管。他提出的證明是，在2020年12月，美國正式立法，然而中概股依舊漲得如火如荼，一直到2021年2月。直到2021年6月，《加速HFCAA》（Accelerating HFCAA）提出之後，中概股才開始真正的暴跌。與此同時，2021年下半年，中國加強了對於大型互聯網公司的監管。

4月30日，其微信公眾號被關停，此前的最後一篇帖子，指他將把其著作《預測︰經濟、周期及市場泡沫》的稿費，稅後全數交由交銀國際作慈善用途。他又提到，昨天正值他在交銀國際工作的10周年，感謝粉絲的支持讓他有機會分享多年來市場分析及預測的心得。