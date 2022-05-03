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美10年債息升穿3厘見3年高 美股先跌後升 納指曾見逾一年低 道指升84點

聯儲局本周料加息50個基點並公布縮表計劃細節，美國10年期國債息逾三年來首次觸及3%，美股先跌後升，標指曾低見4062.51點，是2021年5月19日4061.41點後最低；納指曾低見12202.41點，是2020年11月30日12027.16點後最低。美國10年期債息曾高見3.0081厘，是2018年12月3日3.0479厘後最高。

道瓊斯工業平均指數收漲84點，升幅0.26%，報33061點。標普500指數收漲23點，升幅0.57%，報4155點。納斯達克綜合指數收漲201點，或1.64%，報12536點。

微軟升2.5%，報284.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而聯合健康跌1.46%，報501.15元，拖低道指48點。

科技股方面，蘋果收市報157.96元，升0.19%，谷歌母公司Alphabet收市報2331.66元，升2.16%，亞馬遜收市報2490元，升0.17%，Facebook收市報211.13元，升5.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.46%，報443點。德國DAX指數收跌1.13%，報13939點；法國CAC 40指數跌1.66%，報6425點；英國富時100指數假期休市。

 