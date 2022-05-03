聯儲局本周料加息50個基點並公布縮表計劃細節，美國10年期國債息逾三年來首次觸及3%，美股先跌後升，標指曾低見4062.51點，是2021年5月19日4061.41點後最低；納指曾低見12202.41點，是2020年11月30日12027.16點後最低。美國10年期債息曾高見3.0081厘，是2018年12月3日3.0479厘後最高。