moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌261點 夜期低水358點 南北水休市

美股向上，港股ADR跌261點或1.26%，報20827點，即月恒指夜期跌272點，報20731點，夜期低水358點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.77%，折合報370.73元；阿里巴巴（9988）跌2.76%，折合報99.28元；美團（3690）跌1.58%，折合報169.28元；匯控（0005）跌0.14%，折合報48.48元；建行（0939）升0.8%，折合報5.63元。

內地假期，南北水休市。

道期現升0.063%；標期現升0.1%；納期現升0.1%。日股休市，韓股現跌0.12%，澳股現跌0.14%。

紐油現升0.36%或0.37美元，報105.55美元；布油現升0.44%或0.48美元，報108.06美元；金價現升0.13%或2.53美元，報1865.55美元。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括卓悅控股（0653）、澳博（0880）等。

美高梅中國（2282）總經調整EBITDA按年跌45.7%。

金沙（1928）：澳門法院判公司勝訴，AAEC惡意訴訟。

嗶哩嗶哩（9626）首季活躍用戶升三成 內地封城日均觀看時間創新高。

紫金礦業（2899）近月狂掃鋰礦 近77億再購西藏鋰礦70%股權。

政策疫情夾擊 卓越教育（3978）去年轉蝕逾3億人幣。

楊受成次子楊政龍升英皇（0163）副主席 助開拓新業務。

內地疫情拖累 理想（2015）蔚來（9866）上月交付俱按月削半。

上月3大電動車企出貨量急跌 封城嚴重影響生產。小鵬（9868）

印度指小米（1810）涉嫌非法外匯 扣押近57億資金。

華爾街日報：中國擬停收緊科企監管 改要求提供1%股權。留意ATM等科技股。

市傳平保（2318）為呼籲匯控（0005）分拆的股東。其後內媒稱非平保建議匯控分拆。

WSJ：上海市復工復產 蘋果供應商優先。留意相關股份。

春泉（1426）向股東購惠州商場68%權益 總代價16.37億元人幣。

信行（0998）首季多賺近11% 擬AH供股籌最多400億人幣。

國泰（0293）：歡迎政府放寬機組人員隔離安排，努力恢復客貨運航班。

中國中冶（1618）首季多賺25.5%至26.8億人幣。

保利置業（0119）首季盈利倒退75%。

寶勝國際（3813）上季純利料跌七成至1.08億人幣。

潤泥（1313）首季少賺43.4%，至7.3億。

中國平安（2318）首季淨利潤按年跌24.1%。

工行（1398）首季多賺6.3%至540億元人幣。

安莉芳（1388）首季同店銷售錄雙位數跌幅，擬年內續減分店。

農行（1288）首季多賺7.4%，達707.5億人幣。

大家樂（0341）發盈警料去年純利急挫94%，僅錄2000萬，，。

恒盛地產（0845）：上海防控措施令審核業績遇困難，延期至最遲5月23日放榜。

建行（0939）首季多賺6.77%至887.41億元人幣。

中石油（0857）首季純利升逾四成，達390億人幣。

郵儲銀行（1658）首季多賺17.8%。

中銀香港（2388）首季減值前經營溢利升7.2%，淨息差縮3個基點。

香港寬頻（1310）夥阿里雲推「雙倍奉還」上雲方案，優惠期申請月費6500元。

 

其他報道

美高梅中國 總經調整EBITDA按年跌45.7%

金沙：澳門法院判公司勝訴 AAEC惡意訴訟

美10年債息升穿3厘見3年高 美股先跌後升 納指曾見逾一年低 道指升84點