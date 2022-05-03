個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.77%，折合報370.73元；阿里巴巴（9988）跌2.76%，折合報99.28元；美團（3690）跌1.58%，折合報169.28元；匯控（0005）跌0.14%，折合報48.48元；建行（0939）升0.8%，折合報5.63元。

內地假期，南北水休市。

道期現升0.063%；標期現升0.1%；納期現升0.1%。日股休市，韓股現跌0.12%，澳股現跌0.14%。

紐油現升0.36%或0.37美元，報105.55美元；布油現升0.44%或0.48美元，報108.06美元；金價現升0.13%或2.53美元，報1865.55美元。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括卓悅控股（0653）、澳博（0880）等。

美高梅中國（2282）總經調整EBITDA按年跌45.7%。

金沙（1928）：澳門法院判公司勝訴，AAEC惡意訴訟。

嗶哩嗶哩（9626）首季活躍用戶升三成 內地封城日均觀看時間創新高。

紫金礦業（2899）近月狂掃鋰礦 近77億再購西藏鋰礦70%股權。

政策疫情夾擊 卓越教育（3978）去年轉蝕逾3億人幣。

楊受成次子楊政龍升英皇（0163）副主席 助開拓新業務。

內地疫情拖累 理想（2015）蔚來（9866）上月交付俱按月削半。

上月3大電動車企出貨量急跌 封城嚴重影響生產。小鵬（9868）

印度指小米（1810）涉嫌非法外匯 扣押近57億資金。

華爾街日報：中國擬停收緊科企監管 改要求提供1%股權。留意ATM等科技股。

市傳平保（2318）為呼籲匯控（0005）分拆的股東。其後內媒稱非平保建議匯控分拆。

WSJ：上海市復工復產 蘋果供應商優先。留意相關股份。

春泉（1426）向股東購惠州商場68%權益 總代價16.37億元人幣。

信行（0998）首季多賺近11% 擬AH供股籌最多400億人幣。

國泰（0293）：歡迎政府放寬機組人員隔離安排，努力恢復客貨運航班。

中國中冶（1618）首季多賺25.5%至26.8億人幣。

保利置業（0119）首季盈利倒退75%。

寶勝國際（3813）上季純利料跌七成至1.08億人幣。

潤泥（1313）首季少賺43.4%，至7.3億。

中國平安（2318）首季淨利潤按年跌24.1%。

工行（1398）首季多賺6.3%至540億元人幣。

安莉芳（1388）首季同店銷售錄雙位數跌幅，擬年內續減分店。

農行（1288）首季多賺7.4%，達707.5億人幣。

大家樂（0341）發盈警料去年純利急挫94%，僅錄2000萬，，。

恒盛地產（0845）：上海防控措施令審核業績遇困難，延期至最遲5月23日放榜。

建行（0939）首季多賺6.77%至887.41億元人幣。

中石油（0857）首季純利升逾四成，達390億人幣。

郵儲銀行（1658）首季多賺17.8%。

中銀香港（2388）首季減值前經營溢利升7.2%，淨息差縮3個基點。

香港寬頻（1310）夥阿里雲推「雙倍奉還」上雲方案，優惠期申請月費6500元。

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