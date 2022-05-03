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恒指低開161點 科指跌2% 小米跌5% 京東跌5.5%

恒指今早低開161點或0.77%，報20927點，成交金額36億元；國指今早低開91點或1.26%，報7206點。恒生科技指數開市報4379點，跌2.06%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，45隻下跌，9隻無升跌。中銀香港（2388）升1.4%，報29.05元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.08%，報11.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報29.25元，升2.99%；跌幅最大的是京東（9618）開市報251元，跌5.5%。

恒指高於10天線(20533.68點)，受制於20天線(21152.84點)。科指高於10天線(4090.26點)、20天線(4263.45點)，受制於50天線(4530.06點)。

多間公司公布業績，績前表現如下卓悅控股（0653）無成交，報0.123元。澳博（0880）無成交，報3.35元。

美高梅中國（2282）總經調整EBITDA按年跌45.7%。開市報4.55元，升0.22%。

金沙（1928）：澳門法院判公司勝訴，AAEC惡意訴訟。開市報17.64元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）首季活躍用戶升三成，內地封城日均觀看時間創新高。開市報194.4元，跌4.52%。

紫金礦業（2899）近月狂掃鋰礦，近77億再購西藏鋰礦70%股權。開市報11.3元，跌3.42%。

政策疫情夾擊，卓越教育（3978）去年轉蝕逾3億人幣。無成交，報0.26元。

楊受成次子楊政龍升英皇（0163）副主席，助開拓新業務。無成交，報0.85元。

內地疫情拖累，理想（2015）蔚來（9866）上月交付俱按月削半。理想開市報94.5元，跌2.33%。蔚來（9866）開市報144元，無升跌。

上月3大電動車企出貨量急跌，封城嚴重影響生產。小鵬（9868）開市報100元，跌2.91%。

印度指小米（1810）涉嫌非法外匯，扣押近57億資金。開市報11.58元，跌5.08%。

華爾街日報：中國擬停收緊科企監管，改要求提供1%股權。騰訊（0700）開市報379元，升0.42%；阿里巴巴（9988）開市報100元，跌2.06%；美團（3690）開市報173.9元，升1.1%。

市傳平保（2318）為呼籲匯控（0005）分拆的股東。其後內媒稱非平保建議匯控分拆。平保開市報51.4元，無升跌。匯控（0005）開市報48.55元，無升跌。

WSJ：上海市復工復產，蘋果供應商優先。鴻騰（6088）無成交，報1.02元；舜宇（2382）開市報113元，跌3%；高偉電子（1415）開市報8.99元，升0.78%；瑞聲（2018）開市報18元，跌2.7%。

春泉（1426）向股東購惠州商場68%權益，總代價16.37億元人幣。開市報2.68元，無升跌。

信行（0998）首季多賺近11%，擬AH供股籌最多400億人幣。開市報3.72元，跌7.23%。

國泰（0293）：歡迎政府放寬機組人員隔離安排，努力恢復客貨運航班。開市報7.88元，無升跌。

中國中冶（1618）首季多賺25.5%至26.8億人幣。無成交，報2.03元。

保利置業（0119）首季盈利倒退75%。開市報1.99元，升0.51%。

寶勝國際（3813）上季純利料跌七成至1.08億人幣。開市報0.92元，無升跌。

潤泥（1313）首季少賺43.4%，至7.3億。開市報6.35元，跌3.05%。

中國平安（2318）首季淨利潤按年跌24.1%。開市報51.4元，無升跌。

工行（1398）首季多賺6.3%至540億元人幣。開市報4.67元，跌1.48%。

安莉芳（1388）首季同店銷售錄雙位數跌幅，擬年內續減分店。無成交，報0.88元。

農行（1288）首季多賺7.4%，達707.5億人幣。開市報2.96元，無升跌。

大家樂（0341）發盈警料去年純利急挫94%，僅錄2000萬。無成交，報12.38元。

恒盛地產（0845）：上海防控措施令審核業績遇困難，延期至最遲5月23日放榜。無成交，報0.169元。

建行（0939）首季多賺6.77%至887.41億元人幣。開市報5.57元，跌0.36%。

中石油（0857）首季純利升逾四成，達390億人幣。開市報3.82元，升0.53%。

郵儲銀行（1658）首季多賺17.8%。開市報5.92元，跌1.33%。

中銀香港（2388）首季減值前經營溢利升7.2%，淨息差縮3個基點。開市報29.05元，升1.4%。

香港寬頻（1310）夥阿里雲推「雙倍奉還」上雲方案，優惠期申請月費6500元。開市報9.21元，升0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中鐵（0390）創52周高，見5.53元，開市報5.53元，升0.36%。

破底股方面

破底股包括，和黃醫藥（0013）創上市新低，見21.95元，開市報21.95元，跌14.59%。

異動股

上升異動股，包括，微創醫療機器人（2252）開市報31.35元，升10.39%；春立醫療（1858）開市報10元，升7.53%；開拓藥業（9939）開市報0.58元，跌1.69%；普匯中金（0997）開市報0.061元，升5.17%；新東方（9901）開市報9.81元，升4.36%；鴻承環保科技（2265）開市報0.83元，升3.75%；華寶國際（0336）開市報4.48元，升3.46%；首都機場（0694）開市報4.46元，升3%；海爾智家（6690）開市報29.25元，升2.99%；麗珠醫藥（1513）開市報27.45元，升2.81%。

下跌異動股，包括，和黃醫藥（0013）創上市新低，見21.95元，開市報21.95元，跌14.59%；中信銀行（0998）開市報3.72元，跌7.23%；順騰（0932）開市報0.16元，跌5.88%；農夫山泉（9633）開市報39.6元，跌5.71%；京東（9618）開市報251元，跌5.5%；萬國數據（9698）開市報32元，跌5.19%。

 

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