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恒指半日倒升24點 騰訊、美團上升 阿里跌1.5% 南北水休市

「馬某」被捕消拖累恒指今早低開161點，其後內地更新消息為硬體研發的「馬某某」，恒指倒升最多106點，低位跌440點，高低波幅548點。恒指半日升24點或0.12%，報21114點，成交金額673億元；國指跌19點或0.27%，報7278點。恒生科技指數收報4430點，跌0.93%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、工行（1398）、京東（9618）拖累大市。

藍籌30隻升，31隻下跌，5隻無升跌。中銀香港（2388）升4.71%，收報30元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.93%，收報11.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報30元，升5.63%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報31.9元，跌5.48%。

恒指曾升穿20天線(21162.17點)。科指曾下試20天線(4265.98點)，半日上試50天線(4531.07點)。

北水、南水休市。

「馬某某」被捕，據報從事硬體研發工作，被抓的不是馬雲。阿里巴巴（9988）收報100.5元，跌1.57%。

騰訊（0700）收報380元，升0.69%。

多間公司公布業績，績前表現如下卓悅控股（0653）收報0.126元，升2.44%。澳博（0880）收報3.42元，升2.09%。

美高梅中國（2282）總經調整EBITDA按年跌45.7%。收報4.65元，升2.42%。

金沙（1928）：澳門法院判公司勝訴，AAEC惡意訴訟。收報18.04元，升2.27%。

嗶哩嗶哩（9626）首季活躍用戶升三成，內地封城日均觀看時間創新高。收報198.9元，跌2.31%。

紫金礦業（2899）近月狂掃鋰礦，近77億再購西藏鋰礦70%股權。收報11.28元，跌3.59%。

政策疫情夾擊，卓越教育（3978）去年轉蝕逾3億人幣。收報0.26元，無升跌。

楊受成次子楊政龍升英皇（0163）副主席，助開拓新業務。收報0.85元，無升跌。

內地疫情拖累，理想（2015）蔚來（9866）上月交付俱按月削半。理想收報92.55元，跌4.34%。蔚來（9866）收報139.5元，跌3.13%。

上月3大電動車企出貨量急跌，封城嚴重影響生產。小鵬（9868）收報101.9元，跌1.07%。

印度指小米（1810）涉嫌非法外匯，扣押近57億資金。收報11.72元，跌3.93%。

華爾街日報：中國擬停收緊科企監管，改要求提供1%股權。騰訊（0700）收報380元，升0.69%；阿里巴巴（9988）收報100.5元，跌1.57%；美團（3690）收報175.1元，升1.8%。

市傳平保（2318）為呼籲匯控（0005）分拆的股東。其後內媒稱非平保建議匯控分拆。平保收報52元，升1.17%。匯控（0005）收報49.45元，升1.85%。

WSJ：上海市復工復產，蘋果供應商優先。鴻騰（6088）收報1.01元，跌0.98%；舜宇（2382）收報114.7元，跌1.55%；高偉電子（1415）收報8.54元，跌4.26%；瑞聲（2018）收報18.34元，跌0.86%。

春泉（1426）向股東購惠州商場68%權益，總代價16.37億元人幣。收報2.65元，跌1.12%。

信行（0998）首季多賺近11%，擬AH供股籌最多400億人幣。收報3.71元，跌7.48%。

國泰（0293）：歡迎政府放寬機組人員隔離安排，努力恢復客貨運航班。收報8.04元，升2.03%。

中國中冶（1618）首季多賺25.5%至26.8億人幣。收報2.07元，升1.97%。

保利置業（0119）首季盈利倒退75%。收報2.02元，升2.02%。

寶勝國際（3813）上季純利料跌七成至1.08億人幣。收報0.91元，跌1.09%。

潤泥（1313）首季少賺43.4%，至7.3億。收報6.3元，跌3.82%。

中國平安（2318）首季淨利潤按年跌24.1%。收報52元，升1.17%。

工行（1398）首季多賺6.3%至540億元人幣。收報4.66元，跌1.69%。

安莉芳（1388）首季同店銷售錄雙位數跌幅，擬年內續減分店。收報0.88元，無升跌。

農行（1288）首季多賺7.4%，達707.5億人幣。收報2.95元，跌0.34%。

大家樂（0341）發盈警料去年純利急挫94%，僅錄2000萬。收報12.7元，升2.58%。

恒盛地產（0845）：上海防控措施令審核業績遇困難，延期至最遲5月23日放榜。收報0.169元，無升跌。

建行（0939）首季多賺6.77%至887.41億元人幣。收報5.59元，無升跌。

中石油（0857）首季純利升逾四成，達390億人幣。收報3.86元，升1.58%。

郵儲銀行（1658）首季多賺17.8%。收報6.19元，升3.17%。

中銀香港（2388）首季減值前經營溢利升7.2%，淨息差縮3個基點。收報30元，升4.71%。

香港寬頻（1310）夥阿里雲推「雙倍奉還」上雲方案，優惠期申請月費6500元。收報9.19元，升0.22%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.67元，收報1.67元，升15.17%；中建富通（0138）創52周高，見0.215元，收報0.21元，升12.3%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.6元，收報5.57元，升1.09%。

破底股方面

破底股包括，國泰君安（2611）創上市新低，見9.52元，收報9.64元，跌5.49%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.2元，收報1.22元，跌12.23%；聯眾（6899）創上市新低，見0.136元，收報0.175元，升10.76%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見6.63元，收報7.02元，跌3.7%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.35元，收報2.37元，跌4.05%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見20.75元，收報20.95元，跌18.48%；冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.056元，收報0.061元，跌23.75%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.143元，收報0.143元，跌6.54%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.17元，收報3.2元，無升跌；北控醫療健康（2389）見52周低0.079元，收報0.079元，跌1.25%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.58元，收報0.61元，升3.39%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；煤氣（0003）見52周低8.51元，收報8.58元，跌1.27%；珠江船務（0560）見52周低0.89元，收報0.91元，無升跌；世紀聯合（1959）見52周低0.41元，收報0.41元，跌11.83%；先豐服務（0500）見52周低0.44元，收報0.445元，跌7.29%；華大酒店（0201）見52周低0.1元，收報0.1元，跌7.41%；華科資本（1140）見52周低0.52元，收報0.53元，跌5.36%。

異動股

上升異動股，包括，東瀛遊（6882）收報0.57元，升21.28%；普匯中金（0997）收報0.068元，升17.24%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.67元，收報1.67元，升15.17%；中建富通（0138）創52周高，見0.215元，收報0.21元，升12.3%；先施公司（0244）收報0.39元，升11.43%；聯眾（6899）創上市新低，見0.136元，收報0.175元，升10.76%；思捷（0330）收報1.54元，升10%；現代傳播（0072）收報0.19元，升8.57%；凱升控股（0102）收報0.095元，升7.95%；太平洋酒吧（8432）收報0.07元，升7.69%。

下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.056元，收報0.061元，跌23.75%；企展控股（1808）收報0.66元，跌20.48%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見20.75元，收報20.95元，跌18.48%；旭通（1826）收報0.104元，跌16.13%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.2元，收報1.22元，跌12.23%；世紀聯合（1959）見52周低0.41元，收報0.41元，跌11.83%；澳洲成峰高教（1752）收報0.084元，跌11.58%；東方證券（3958）收報4.3元，跌10.23%；安山金控（0033）收報1.8元，跌10%；稻草熊（2125）收報3.98元，跌9.55%；時富金融（0510）收報0.285元，跌9.52%。

 

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