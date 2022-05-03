「馬某」被捕消拖累恒指今早低開161點，其後內地更新消息為硬體研發的「馬某某」，恒指倒升最多106點，低位跌440點，高低波幅548點。恒指半日升24點或0.12%，報21114點，成交金額673億元；國指跌19點或0.27%，報7278點。恒生科技指數收報4430點，跌0.93%。