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世茂服務今日起停牌 待刊發去年度業績

世茂服務（0873）今早開市前公布，股份自5月3日停牌，直至刊發 2021 年度之經審核全年業績為止，包括澄清羅兵咸的辭任函中所提及的調整。現時世茂系兩隻港股全部停牌，世茂集團自4月1日起停牌至今，停牌前報4.42元，世茂服務則自今起停牌，停牌前報4.2元。

上周五夜間，世茂服務公布因封城及需調整未經審核業績等問題，而將核數師羅兵咸「炒魷魚」。當中更涉及羅兵咸在其辭任函中指出，其要求世茂服務提供有關集團開發的若干新業務，包括工程服務和社區智能服務，在其管理賬目就集團收入確認與比較於2022年3月底發佈的未經審核全年業績的調整，金額約為9.23億元人民幣的資料。

但世茂服務由於最新一波疫情爆發，導致世茂服務位於上海總部辦公大樓被防疫封控，加上參與準備程序的部份員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定，公司未能向羅兵咸提供資料。

上周五同日，尚有包括龍光（3380）、富力地產（2777）、中國奧園（3883）、佳兆業美好（2168）、易居（2048）等，亦各自因不同原因，包括更換核數師及封城等而未能如期發布未經審核的2021年業績，但暫時僅得世茂服務宣布停賽。

在今早雖然內房及物管造好，走勢各異，龍光升1.21%，富力跌1.02%、佳兆業美好跌4.19%、易居升2.67%。中國奧園則繼續停牌。

 

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